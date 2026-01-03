我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金度潤享受台灣美食，邊吃邊說好吃！（圖／IG@littlenado）

韓國熱門綜藝節目《黑白大廚2》日前開播，不只是全韓國，全台灣也再次陷入在節目中的特色美食中，近日參賽者之一的金度潤主廚受台灣YouTuber豆比登邀請來到基隆廟口夜市，他們一起品嚐了乾麵、魯肉飯等6間台灣特色美食，讓他直呼：「跟韓國不一樣，好吃！」金度潤和豆比登一共吃了基隆廟口夜市的乾麵餛飩湯排骨麵、魯肉飯、愛玉、咖哩麵，就連當地有名的泡泡冰他們也沒有錯過，而主廚在吃飯時多次喊道，「好吃！」、「跟韓國的美食不一樣」等，對台灣美食可以說是讚不絕口。影片最後，改由金度潤主廚帶著豆比登到台北西門町，體驗最受韓國觀光客歡迎的甜點牛軋餅，他在貼文中榮幸表示，「我真的沒想到，前一晚還在看黑白大廚，隔天我就直接帶金度潤主廚本人前進我家鄉基隆，吃一些我從小吃到大的東西，豆比登真的太榮幸。」Netflix人氣料理實境節目《黑白大廚：料理階級大戰》第2季於12月16日下午4點正式上線，目前已播出至第10集，隨著賽事進入白熱化階段，第11至第13集完結篇也確定將於1月6日一口氣播出，究竟誰能脫穎而出奪下冠軍寶座，成為觀眾熱議焦點。目前節目已決定7強晉級名單，白湯匙陣營中，善財法師、鄭鎬泳、朴孝男、林盛根與侯德竹實力堅強，一路穩扎穩打挺進後段賽事；黑湯匙方面，則由神秘感十足的「釀酒的尹酒母」與料理實力備受討論的「料理怪物」成功闖關，其中「料理怪物」的真實身分意外曝光，為廚師李河成，也引發不少話題。隨著決賽倒數，《黑白大廚：料理階級大戰》不只比拚廚藝，更考驗創意、臨場反應與心理素質，7強各具特色，戰況難以預測，也讓觀眾更加期待最終冠軍的誕生。