▲芳小如（如圖）PO蔡依林演唱會現場，竟因為前方歌迷都站起來而看不到舞台。（圖／芳小如IG@sandy_5280）

天后蔡依林上個月30日於台北大巨蛋一連3天舉行《PLEASURE》世界巡迴演唱會，她踩著30公尺的巨蟒開場，還帶著多個大型動物出場，不管是聽覺還是視覺都非常震撼。但不料演唱會中也爆出亂象，因為蔡依林演出太精采，不少歌迷都忍不住站起來跟著一起狂跳，這也影響到後方粉絲的視角，主持人芳小如就在昨（2）日分享心得，直呼：「花$6990，看到的卻是$990視野」。芳小如昨日在IG上傳蔡依林演唱會的影片，只見她離舞台很近、坐在A1區18排的位置，但鏡頭中卻是滿滿站起來的人群，還有人直接走到她前方，讓芳小如只能從夾縫中尋找蔡依林，「花$6990，看到的卻是$990視野」。不過芳小如也指出PO影片並不是要公審任何人，強調沒人受傷，「只是一次非常特別、非常難忘的演唱會體驗」。她也自嘲當全場情緒一起站起來的那一刻，「我也被迫用『聽覺＋想像力』，升級成『聽覺系觀眾』」。不過芳小如也樂觀表示雖然沒有看到全部舞台，但感受到現場滿滿的熱度，「人生嘛，本來就不是每一場都完美，有些回憶，是用來笑著記住的。這大概會是我最難忘的一場演唱會了」。除此之外，她還在影片中自爆被旁邊大聲唱歌女生口水噴到臉上，搞笑直呼：「我不乾淨了」。芳小如的貼文也火速引發高度討論，有人認為演唱會就是要站著high，但芳小如透露工作人員講了好幾次坐下，但都沒用，她樂觀表示「就當不同體驗囉」，還直呼：「坐著也可以很high呀！而且大家都坐著時其實視野是還不錯的。但站起來就一定會擋到後面的人」。蔡依林《PLEASURE》演唱會成本創下大巨蛋歷屆演唱會新高，也寫下多項驚人紀錄，是最燒錢的9億元大秀，也是極為創新的嘗試。全場以寓言故事小說風格呈現，藉由五大敘事章節與六大世界觀場景串聯。現場更主打最多樣與最新奇，近30項大型道具穿梭其中，還有多達20隻奇幻混種動物傾巢而出，將人間樂園變身為萬獸派對，還締造了史上最狂開場，在開演短短10分鐘內，就以巨蟒繞場巡禮，搭配登高唱跳，一口氣解鎖大巨蛋兩項成就。