即將在今年3月舉行的第6屆世界棒球經典賽（World Baseball Classic），全球目光多集中在力求衛冕的日本隊及精銳盡出的美國隊。然而，美國權威媒體《ESPN》資深記者近日大膽預測，最終舉起冠軍獎盃的可能不是美國、日本兩大熱們，而是打線極度恐怖的「加勒比海勁旅」多明尼加。
「全明星級」豪華打線 專家：對手的噩夢
《ESPN》記者戴維·索恩菲爾德（David Schoenfield）在針對2026年MLB與國際賽事的預測中斷言：「奪冠的將會是多明尼加。」。儘管外界普遍看好2023年冠亞軍戲碼——日美大戰重演，但多明尼加目前確定的陣容已讓專家驚嘆。
多明尼加擁有由強打索托（Juan Soto）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）以及拉米瑞茲（Jose Ramirez）組成的「248轟」超強核心。索恩菲爾德指出，這套打線對任何投手來說都是一場噩夢，對總教練普荷斯（Albert Pujols）來說，「唯一的煩惱將是決定要派誰上場，以及該把誰排在板凳上」。
投手戰力為關鍵變數 目標「不敗奪冠」
相較於傲視群雄的打擊火力，多明尼加的投手陣容仍存在些許變數。不過，若2022年賽揚獎得主艾爾康塔拉（Sandy Alcantara）等頂級投手獲得參賽許可，多明尼加的整體戰力將足以與日本、美國平起平坐。
多明尼加曾在2013年以全勝紀錄奪冠，索恩菲爾德期待本屆賽事能再度見證「令人難忘的全壘打、豪邁的甩棒，以及再次以不敗之姿封王」的壯舉。
八強戰可能遭遇日本 夢幻對決備受期待
值得關注的是，追求連霸的日本隊在經典賽歷史上尚未與多明尼加交過手。然而，根據本屆賽制，兩支冠軍熱門球隊極有可能在半準決賽（八強戰）提前碰撞。這場「投手王國」對決「重砲軍團」的夢幻戲碼，已提前點燃全球球迷的期待。
消息來源：Full-Count
我是廣告 請繼續往下閱讀
《ESPN》記者戴維·索恩菲爾德（David Schoenfield）在針對2026年MLB與國際賽事的預測中斷言：「奪冠的將會是多明尼加。」。儘管外界普遍看好2023年冠亞軍戲碼——日美大戰重演，但多明尼加目前確定的陣容已讓專家驚嘆。
多明尼加擁有由強打索托（Juan Soto）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）以及拉米瑞茲（Jose Ramirez）組成的「248轟」超強核心。索恩菲爾德指出，這套打線對任何投手來說都是一場噩夢，對總教練普荷斯（Albert Pujols）來說，「唯一的煩惱將是決定要派誰上場，以及該把誰排在板凳上」。
投手戰力為關鍵變數 目標「不敗奪冠」
相較於傲視群雄的打擊火力，多明尼加的投手陣容仍存在些許變數。不過，若2022年賽揚獎得主艾爾康塔拉（Sandy Alcantara）等頂級投手獲得參賽許可，多明尼加的整體戰力將足以與日本、美國平起平坐。
多明尼加曾在2013年以全勝紀錄奪冠，索恩菲爾德期待本屆賽事能再度見證「令人難忘的全壘打、豪邁的甩棒，以及再次以不敗之姿封王」的壯舉。
八強戰可能遭遇日本 夢幻對決備受期待
值得關注的是，追求連霸的日本隊在經典賽歷史上尚未與多明尼加交過手。然而，根據本屆賽制，兩支冠軍熱門球隊極有可能在半準決賽（八強戰）提前碰撞。這場「投手王國」對決「重砲軍團」的夢幻戲碼，已提前點燃全球球迷的期待。
消息來源：Full-Count
經典賽相關報導：
🔥經典賽／龐塞加入墨西哥！韓職「無敵成績」投回MLB 寫勵志故事
🔥MLB／2026年棒球最讓人期待的8件事！官網點名經典賽 大谷也上榜
更多「2026經典賽」相關新聞。