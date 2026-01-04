我是廣告 請繼續往下閱讀

▲庫明加（Jonathan Kuminga）傷勢在賽前才出現，才會造成名單調整如此倉促。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

金州勇士前一戰對陣奧克拉荷馬雷霆隊時，面臨嚴峻人手短缺狀況，包括史蒂芬．柯瑞（Stephen Curry）、吉米．巴特勒（Jimmy Butler）、卓雷蒙．格林（Draymond Green）等主力皆未上場，最終吞下苦澀一敗。比賽期間，一張在社群平台X流傳的截圖引發關注，內容疑似為庫明加與勇士總教練史蒂夫．柯爾（Steve Kerr）的輕鬆對話，畫面顯示教練以「Manager」身分要求庫明加頂替其他缺陣球員。由於語氣詼諧，迅速在網路上擴散，部分球迷誤以為庫明加刻意選擇不上場。然而，事實上，庫明加是在開賽前不久才被列入缺陣名單，原因為下背部不適。稍早他僅被列為「出賽存疑」，甚至柯爾還曾對當地電台表示「他會上場」，也因此臨時退賽才會引發外界混亂。賽後，柯爾在談到這次突發狀況時強調，這並非球隊事前規劃的一部分，而是傷勢在賽前才出現，才會造成名單調整如此倉促。當被問及傷勢是否可能延續時，柯爾直言：「我不知道，真的完全不知道。」目前球隊尚未提供明確診斷或復出時程。除了庫明加外，巴特勒因為突發身體不適留在家中，格林則被預期將於近期回歸，至於柯瑞的狀態仍未完全明朗。