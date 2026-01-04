金州勇士前一戰對陣奧克拉荷馬雷霆隊時，面臨嚴峻人手短缺狀況，包括史蒂芬．柯瑞（Stephen Curry）、吉米．巴特勒（Jimmy Butler）、卓雷蒙．格林（Draymond Green）等主力皆未上場，最終吞下苦澀一敗。其中，喬納森．庫明加（Jonathan Kuminga）的臨時缺陣在賽後於社群平台掀起熱議，甚至出現「刻意不上場」的錯誤揣測。
比賽期間，一張在社群平台X流傳的截圖引發關注，內容疑似為庫明加與勇士總教練史蒂夫．柯爾（Steve Kerr）的輕鬆對話，畫面顯示教練以「Manager」身分要求庫明加頂替其他缺陣球員。由於語氣詼諧，迅速在網路上擴散，部分球迷誤以為庫明加刻意選擇不上場。
然而，經查證後可確認，該截圖並非真實對話，而是多年來反覆被使用的網路迷因。從原始發文者帳號內容即可看出，該帳號屬於一般球迷，平時多為玩笑性質貼文。若真為內部訊息外流，勢必早已被隨隊記者或NBA消息來源證實，但實際上並無任何專業媒體跟進。
柯爾親自說明傷勢 庫明加臨開賽前背部不適
事實上，庫明加是在開賽前不久才被列入缺陣名單，原因為下背部不適。稍早他僅被列為「出賽存疑」，甚至柯爾還曾對當地電台表示「他會上場」，也因此臨時退賽才會引發外界混亂。
賽後，柯爾在談到這次突發狀況時強調，這並非球隊事前規劃的一部分，而是傷勢在賽前才出現，才會造成名單調整如此倉促。當被問及傷勢是否可能延續時，柯爾直言：「我不知道，真的完全不知道。」目前球隊尚未提供明確診斷或復出時程。
除了庫明加外，巴特勒因為突發身體不適留在家中，格林則被預期將於近期回歸，至於柯瑞的狀態仍未完全明朗。庫明加這次的臨時退賽，其實只是勇士近期傷兵潮的縮影，也反映出球隊近期運勢低迷與陣容不穩定的現況，而非任何球員的個人選擇或態度問題。
