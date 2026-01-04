我是廣告 請繼續往下閱讀

馬刺先後在客場擊敗奧蘭多魔術隊與洛杉磯湖人隊，並三度力克奧克拉荷馬雷霆隊，年底再於主場拿下紐約尼克隊，整體表現讓外界刮目相看。

▲聖安東尼奧馬刺隊在2025年12月打出令人驚艷的一個月，代理主帥強森（Mitch Johnson）也因此獲選NBA美國職籃（National Basketball Association）西區單月最佳教練。（圖／美聯社／達志影像）

更特別的是，這段連勝期間前7場比賽，各有不同球員成為單場得分王，這是NBA史上第二次出現此情況，而兩次皆由馬刺完成。

聖安東尼奧馬刺隊在2025年12月打出令人驚艷的一個月，代理主帥強森（Mitch Johnson）也因此獲選NBA美國職籃（National Basketball Association）西區單月最佳教練。強森是在馬刺以123：113擊敗印第安納溜馬隊、迎來2026年首戰前受訪時談及此一榮耀。他直言，單月最佳教練更像是團隊成功的延伸，而非個人成就的象徵。回顧2025年12月，馬刺繳出聯盟最佳的11勝3敗戰績，包含一路挺進NBA盃冠軍戰，以及6勝1敗的客場成績。期間，這也是強森執教生涯首度獲得單月最佳教練肯定。不過，他延續前任總教練葛瑞格．波波維奇（Gregg Popovich）的風格，選擇低調看待獎項，強調從管理層、教練團到球員，每一環都缺一不可。從12月8日到耶誕節，馬刺拉出一波8連勝，期間唯一一場「敗績」來自NBA盃冠軍戰對尼克，但該場比賽並不列入例行賽戰績。整個12月，馬刺共有8名球員場均得分達雙位數，關鍵時刻戰績5勝1敗，展現高度團隊性。數據面上，球隊場均121.4分、失分115分，進攻效率118.9排名聯盟第5，防守效率112名列第6，防守籃板率74.3%更高居全聯盟之冠。其中，對於衛冕軍雷霆的連續勝利，成為聯盟熱議焦點，也讓外界重新定位這支原本被視為季後賽邊緣球隊的馬刺，逐漸被視為真正的爭冠競爭者。事實上，本季已是強森第二年實際掌舵球隊。2024至2025賽季開季5場後，波波維奇在一場11月初主場賽事前於球館突發中風，球團隨即讓強森接下代理總教練重任，並尊重波總復原節奏，直到2025年5月，才正式由波波維奇親自召開記者會，宣布強森升任總教練。來自華盛頓州西雅圖的強森，球員時期就讀史丹佛大學，2015年展開教練生涯，2016年加入馬刺體系，2018年率領奧斯汀馬刺奪下發展聯盟冠軍，2019年升上一軍擔任助理教練，一步步走到今日位置。面對單月最佳教練肯定，強森仍保持一貫冷靜態度，「被看見是真實的，但我依然認為，這一切更關乎整體，而不是教練個人。」這樣的回答，也恰好說明了馬刺12月成功背後的核心價值。