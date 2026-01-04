曼菲斯灰熊隊持續受到傷兵問題困擾，球團於週五正式宣布，與前湖人中鋒克里斯欽．科洛科（Christian Koloko）簽下本季第二份10天短約，並使用傷兵特例完成補強。依照球隊慣例，合約金額並未對外公布。這也是科洛科繼12月22日加入灰熊後，再度獲得NBA美國職籃（National Basketball Association）短期留隊機會。
現年25歲的科洛科，身高6呎11吋（約211公分）、體重230磅（約104公斤），在首份10天合約期間共出賽5場、其中1場先發，場均上場18.6分鐘，繳出2.0分、3.6籃板、1.2阻攻、1.2抄截與1.0助攻，投籃命中率45.5%。雖然進攻數據不突出，但在禁區防守與護框表現，成功填補灰熊內線人手短缺的空缺。
灰熊目前因多名主力長期缺陣，得以符合聯盟傷兵特例資格。內線方面，布蘭登．克拉克（Brandon Clarke）與新秀札克．伊迪（Zach Edey）皆無法出賽，後場則包含史考提．皮朋二世（Scotty Pippen Jr.）、約翰．康查（John Konchar）與泰．傑洛姆（Ty Jerome）在內，多達5名球員預計至少缺席至1月中旬，迫使球隊必須靈活運用名單空間。
合約11日到期 灰熊屆時須做出抉擇
依聯盟規定，同一名球員單季最多只能與同一支球隊簽下兩份10天合約。科洛科的第二份短約，將讓他可再替灰熊出賽最多6場，比賽期限至1月11日對上布魯克林籃網隊後到期。若灰熊希望在此之後繼續留下科洛科，勢必得提供一紙賽季剩餘時間的正式合約。
科洛科在2022年NBA選秀會以第33順位被多倫多暴龍隊選中，新秀賽季出賽58場，場均13.8分鐘拿下3.1分、2.9籃板與1次阻攻。2023年4月，他因血栓相關健康問題被迫長期休養，2024年1月遭暴龍釋出，並被送交聯盟健康評估小組，在正式獲准前不得上場。
直到2024年10月獲得醫療許可後，科洛科才重新回到聯盟舞台，並於同年9月與洛杉磯湖人隊簽下雙向合約，上季共出賽37場，場均2.4分、2.5籃板。2025年11月湖人簽下德魯．提米（Drew Timme）後將他釋出，隨後科洛科轉戰G聯盟，先後效力南灣湖人與奧斯汀馬刺，並於12月15日被奧斯汀取得，一週後獲灰熊青睞。
目前灰熊戰績15勝19敗，暫居西區第9名。在傷兵尚未完全歸隊前，球團仍需仰賴短期合約與名單彈性撐過過渡期，科洛科能否把握這段時間，爭取長約留下，也將是接下來數場比賽的觀察重點。
消息來源：ESPN
