▲勇士主帥（Steve Kerr）對於前鋒喬納森．庫明加（Jonathan Kuminga）傷勢的簡短回應，在球迷圈引發高度討論。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

NBA美國職籃（National Basketball Association）金州勇士隊日前慘敗給奧克拉荷馬雷霆隊，不僅戰況失序，庫明加此役因下背部不適缺陣，賽後記者會上，當被問及傷勢發生的時間點時，柯爾僅簡短表示「就在比賽前」。進一步被追問是否擔心傷勢影響時，他再度以「我完全不知道」作答。如此罕見的冷處理方式，被部分球迷解讀為態度異常，也迅速在社群平台發酵，成為熱議焦點。事實上，庫明加自休賽季以來未來動向就備受關注。歷經數月合約談判停滯後，他在10月與勇士達成一紙2年、總值4680萬美元（約台幣15億元）的合約，其中第2年為球隊選項，結構本就保留高度彈性，也為後續操作留下空間。2021年選秀會首輪第7順位出身的庫明加，本季至今僅出賽18場，在勇士已打35場比賽中出勤率偏低，輪換角色始終未能固定。即便在球隊傷兵滿營的情況下，他仍未獲得穩定重用，這也讓外界對他在柯爾體系中的定位產生疑問。隨著勇士本季戰績起伏不定、後場戰力補強需求逐漸浮現，庫明加被視為潛在交易籌碼的討論聲量明顯升高。此次因傷缺陣又伴隨教練團模糊回應，無疑替相關傳聞再添柴火。對於對雷霆之戰的內容，柯爾並未將失利歸咎於人手不足。他指出，球隊當晚缺少包括史蒂芬．柯瑞（Stephen Curry）、吉米．巴特勒（Jimmy Butler）與庫明加在內共6名球員，但仍直言整體表現缺乏組織性與競爭力，「這不是藉口，我們可以、也應該打得更好。」目前勇士戰績18勝17敗，仍位於西區中段，卻始終無法建立穩定輪換與連勝節奏。隨著交易截止日逐步逼近，球隊勢必得在維持即戰力與調整陣容結構之間取得平衡，而庫明加的去留，正是這道選擇題中最受關注的一環。