▲Jimmy Butler和Stephen Curry都缺陣，讓比賽可看性大幅下降。（圖／取自金州勇士X）

NBA美國職籃（National Basketball Association）金州勇士前一場迎戰奧克拉荷馬雷霆隊的全國轉播賽事，卻在賽前才確定缺少三名核心戰力，讓原本備受矚目的焦點對決瞬間降溫。根據球隊公布的傷兵資訊，柯瑞是在週四對夏洛特黃蜂隊的比賽尾聲扭到左腳踝，他形容這次狀況是「過去的老問題又來了一下」，暗指自己早年反覆困擾的腳踝傷勢。雖然並非結構性重傷，但在背靠背賽程下，勇士選擇保守應對，盼能讓他在隔日對猶他爵士隊的比賽中回歸。巴特勒則是在週六早上醒來後出現身體不適症狀，甚至未列入最初的傷兵名單，屬於臨時狀況；至於格林，則是明確的輪休安排，目的是因應接下來連續作戰的密集賽程。NBA新賽季實施球星出賽政策，凡近三季曾入選明星賽的球員，若在全國轉播賽事中無正當理由缺陣，球隊與球員可能面臨每人10萬美元（約台幣320萬元）的罰款。柯瑞與巴特勒皆符合政策定義的「球星」身分，理論上已進入聯盟監管範圍。不過實務上，只要球隊能證明傷勢或疾病具備合理醫療依據，聯盟多半不會開罰。此次柯瑞的腳踝扭傷與巴特勒的臨時生病，都屬於難以被認定為「刻意輪休」的情況，也讓政策實際上更像威嚇工具，而非強制手段。勇士近期狀況回穩，近6戰拿下5勝，戰績回升至18勝16敗，結束多倫多、布魯克林與夏洛特的客場之旅後，隨即迎來主場背靠背賽程。即便在主場作戰，連續兩天高強度比賽，對於核心老將的身體負荷仍是不小考驗。格林的輪休屬於典型的負荷管理，目標明確放在隔日對爵士的比賽；柯瑞的腳踝狀況則更需要審慎評估；巴特勒的缺陣則完全出於不可控因素。三人同時缺席，視覺效果雖衝擊轉播與觀賽體驗，卻各自有其合理脈絡。從結果來看，這場雷霆之戰幾乎不可能觸發聯盟重罰，也凸顯NBA球星出賽政策的現實運作方式。它的存在目的，並非懲罰正當的醫療與調度決策，而是防止無理由的大量輪休破壞轉播價值。勇士這次同時集齊傷勢管理、臨時疾病與戰術輪休三種狀況，恰好成為政策灰色地帶的代表案例。對聯盟而言，如何在保護球星健康、維持比賽品質與保障轉播權益之間取得平衡，仍將是整個賽季持續被放大的課題。