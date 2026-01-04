我是廣告 請繼續往下閱讀

猶他爵士隊今（4）日作客挑戰金州勇士隊，賽前傷兵名單成為外界關注焦點，其中包含兩大主力勞里．馬卡南（Lauri Markkanen）與凱昂特．喬治（Keyonte George）皆被列為NBA美國職籃（National Basketball Association）「出賽存疑」，是否能夠上場仍有變數；馬卡南本季多次受到傷勢影響，目前正處理左膝挫傷問題；而喬治則因身體不適被放入傷兵名單。值得一提的是，兩人同樣在前一場對洛杉磯快艇隊、以101：118落敗的比賽前，就已列入每日觀察名單，但最終仍帶傷出賽，如今背靠背行程下，出賽風險評估更加謹慎。依照目前官方資訊，馬卡南與喬治皆被標註為「Questionable」，換言之，是否能在今晚登場，將取決於賽前暖身與醫療團隊最終判定。爵士此役傷兵問題相當嚴重，共有8名球員列入傷兵名單。除了馬卡南與喬治外，中鋒尤素夫．努基奇（Jusuf Nurkic）同樣因左腳大腳趾扭傷列為出賽存疑；艾斯．貝利（Ace Bailey）、沃克．凱斯勒（Walker Kessler）與喬治．尼昂（Georges Niang）則已確定缺陣。在戰績方面，爵士目前以12勝21敗位居西區第12名，客場挑戰18勝17敗、排名第8的勇士，本就難度不低，若雙核心無法上陣，戰力勢必再受衝擊。勇士前一戰才以94：131慘敗給奧克拉荷馬雷霆隊，此役是背靠背第2戰，球隊完整傷兵名單仍待公布。不過，總教練史蒂夫．柯爾（Steve Kerr）日前已透露，史蒂芬．柯瑞（Stephen Curry）與卓雷蒙．格林（Draymond Green）都有望回歸，而吉米．巴特勒（Jimmy Butler）則因身體不適列為每日觀察。本季兩隊曾於11月25日交手，勇士以134：117取勝，當時柯瑞轟下31分，喬治則替爵士拿下28分。勇士本季場均命中15.8顆三分球，略高於爵士平均讓對手投進的15.3顆；爵士團隊命中率46.0%，也略低於勇士對手平均46.7%。