NBA美國職籃（National Basketball Association）聯盟官方於今日正式針對球員場上配件穿戴方式發布了極為細緻的規範。根據報導，奧蘭多魔術隊後衛薩格斯（Jalen Suggs）近期引起熱議的「頭帶頸飾」穿法已被聯盟禁止，官方要求他在比賽開始時，必須將頭帶正確地戴在頭部，而非頸部。
「足球潮流」引發關注 聯盟出手干預場上服儀
現年24歲的薩格斯本季展現了獨特的個人風格，他在多場比賽開局時，會將運動頭帶套在脖子上，呈現出類似「頸鏈（Choker）」的視覺效果。這項舉動雖然在社群媒體上引起不少討論，但也招致了聯盟對於比賽裝備規範性的審查。
根據《Yahoo Sports》報導，NBA官方已明確裁定，薩格斯在比賽開始時，頭帶必須回歸其原本的功能與位置。此前薩格斯在接受《奧蘭多哨兵報》採訪時曾開玩笑表示，這並沒有什麼深奧的意義：「說實話，我也不知道該怎麼解釋。這源自於美式足球的一種穿搭風格（Football Drip）。我習慣把它套在脖子上，等到比賽打熱、進入節奏後，我才會把它戴回頭上。」
儘管場下的穿搭風格受到聯盟規範，但薩格斯本季在場上的表現不容忽視。他目前場均貢獻 15分、3.7籃板、4.7助攻，並帶領魔術隊以 19勝16敗的戰績，穩定維持在東區第 8 名，是魔術隊競爭季後賽席次的防守核心與進攻發動機。
時尚與規範的拉鋸戰
這並非NBA第一次干預球員的配件風格。從過去的「忍者頭帶」禁令到現在的「頭帶項圈」規範，聯盟始終致力於在球員個性展現與職業聯賽形象一致性之間尋求平衡。隨著這項禁令頒布，薩格斯未來可能需要尋找其他方式來展現他的「足球時尚」。
消息來源：The Athletic
