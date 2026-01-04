多倫多藍鳥隊在2025年世界大賽與冠軍獎盃擦身而過後，今冬補強馬不停蹄，今（3）日才剛宣布以 4 年 6000 萬美元（約新台幣 18.8 億）簽下日本強打岡本和真，但球隊核心游擊手比薛特（Bo Bichette）的動向依舊撲朔迷離。根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）最新報導，除了原有的紅襪、洋基外，國聯強權費城人隊也正式加入比薛特爭奪戰。
打擊率僅次賈吉！比薛特「砲轟大谷」身價翻倍
比薛特在2025年球季打出職業生涯代表作，出賽139場繳出3成11的打擊率，全大聯盟僅次於洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）。不僅例行賽打擊率超狂，他在世界大賽復出後更是展現大心臟，在關鍵時刻砲轟大谷翔平，證明自己是能在高張力賽事依舊能穩定輸出的頂尖打者。
比薛特上季繳出18轟、94分打點，攻擊指數（OPS）達0.840。如此全方位的打擊表現，讓他即便在自由市場強手如雲的情況下，依舊是各隊補強打線的首選。
藍鳥重金簽下岡本和真 內野佈局引發連鎖反應
藍鳥隊今冬展現極大野心，先是以7年長約網羅強投希斯（Dylan Cease），今日再以4年約簽下日本巨人的「和製大砲」岡本和真。岡本預計將與小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）分別鎮守一、三壘，這也讓藍鳥能否有足夠預算與空間簽回比薛特打上問號。
雖然藍鳥已向比薛特開出合格報價（QO）並持續保持聯繫，但美東豪門紅襪先前已透過視訊會面展現誠意，而洋基、道奇、小熊也對他虎視眈眈。最新加入戰局的費城人隊，則被視為極具威脅的「程咬金」，有望能延攬這位高上壘率的強打來壯大打線。
27歲神將引發大市場激戰 費城人欲組宇宙內野
海曼在報導中提到：「費城人隊是最新一支對比薛特感興趣的大市場球隊，他年僅27歲且高產量，讓他成為市場上最受覬覦的強打。」對於費城人而言，比薛特能應對火球與各類變化球的特性，能完美契合球隊的爭冠體系。
藍鳥隊在2025年寫下驚奇賽季，但面對費城人、洋基等「口袋超深」的對手競爭，是否能守住自家的明星強打，將成為本周大聯盟最受注目的焦點。
