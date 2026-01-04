根據數據顯示，灰狼本季在將對手得分壓制於115分以下時，戰績15勝1敗。

此戰灰狼團隊投籃命中率高達54%，熱火則在對手命中率突破5成時，本季戰績下滑至2勝8敗。灰狼贏球後，本季在將對手得分壓制於115分以下時，戰績來到驚人的15勝1敗。

NBA

NBA美國職籃（National Basketball Association）明尼蘇達灰狼隊今（4）日作客邁阿密，以125：115擊敗邁阿密熱火隊，成功終止對手近期4連勝。雙方前三節仍呈拉鋸，灰狼僅握有4分領先，但進入第四節後，灰狼火力全開，前4分半鐘打出19：4的猛烈攻勢，直接將比分拉開至109：90，徹底掌控比賽節奏。朱利葉斯．蘭德爾（Julius Randle）此役貢獻23分、10籃板，魯迪．戈貝爾（Rudy Gobert）也繳出13分、12籃板的雙十表現，灰狼內外線同步發揮。艾德華茲上半場就攻下20分，這已是他本季第4度半場至少20分，且是連續第2場達成。上一次他連兩場在半場就轟下20分以上，得追溯至2023年2月中旬。穩定而強勢的開局，也替灰狼後段拉開比分奠定基礎。熱火方面，諾曼．鮑威爾（Norman Powell）拿下全隊最高21分，不過球隊在主場表現持續起伏，近8場主場僅3勝5敗。戴維恩．米契爾（Davion Mitchell）與尼古拉．約維奇（Nikola Jovic）各有14分進帳，班．艾德巴約（Bam Adebayo）與安德魯．威金斯（Andrew Wiggins）則各得12分。比賽過程中，熱火也遭遇傷勢困擾，鮑威爾首節剩下6分11秒因右腿不適退場，所幸第二節中段回歸；而海梅．哈克斯二世（Jaime Jaquez Jr.）在防守時踩到蘭德爾的腳，扭傷右腳踝後提前退場，未再回到比賽。