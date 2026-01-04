自2008年搬遷至奧克拉荷馬市以來，雷霆隊一直是頂級球星的搖籃。在近日一次《運動畫刊》的專訪中，現任聯盟最有價值球員（MVP）亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，簡稱SGA）被要求選出心中的雷霆隊史「總統山（Mount Rushmore，意指隊史最偉大的四位球員）」。令人驚訝的是，這位去年剛帶領球隊奪下隊史首冠的功臣，竟然完全沒有將自己列入名單，反而是讓昔日「雷霆三少」和只打了兩季的保羅喬治（Paul George）入榜。
名單曝光：昔日「雷霆三少」與保羅喬治入選
面對這份象徵隊史最高榮譽的名單，SGA給出的答案非常明確：「杜蘭特（Kevin Durant）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、哈登（James Harden）以及保羅喬治。」
這份名單涵蓋了雷霆隊史上最具代表性的球星：杜蘭特與衛斯特布魯克，這對指標性組合曾共同獲得MVP與得分王，並在奧城留下深厚的基業。哈登，雖然他的巔峰期是在休士頓度過，但他作為雷霆培養出的首位最佳第六人，仍被SGA視為重要一員。
至於比較讓人意外的則是保羅喬治，他僅在此效力兩個球季，但他曾在2018-19球季打出MVP前三名的表現，其影響力深獲SGA認可。當年SGA作為喬治交易的一部分，被洛杉磯快艇送來雷霆，成為其冠軍生涯的開始。
SGA已具備「總統山」資格？
儘管SGA選擇走「謙虛路線」向前輩致敬，但他在雷霆的成就早已超越了名單中的部分球員。作為上球季的MVP與總決賽最有價值球員（Finals MVP），他不僅率隊打破了冠軍荒，更在個人表現上達成多項歷史紀錄。
追逐張伯倫： 截至本週六，SGA已達成連續106場比賽得分超過20分的驚人紀錄，目前高居NBA歷史第二，僅次於張伯倫（Wilt Chamberlain）的126場。
大獎收割機： 繼拿下2025年《運動畫刊》（SI）年度運動人物後，他已兩度獲選本季西區月最佳球員。
教練讚譽 SGA是刻苦雕琢出來的天才
雷霆總教練戴格諾特（Mark Daigneault）評價SGA的成功絕非偶然：「他對籃球與團隊的投入是極致的。他在那些外界看不見的細節中保持冷酷的自律，他可以說是親手將自己雕琢成了現在這位頂級球星。」
許多評論認為，哈登在雷霆時期主要擔任替補，而保羅喬治則待得太短；相比之下，帶領球隊封王的SGA早已是雷霆隊史不可撼動的一尊大神。或許對這位年僅27歲的加拿大核心而言，只有再次完成奪冠大業，他才會認可自己與那些傳奇齊名。
消息來源：運動畫刊
