儘管洛杉磯湖人隊在上一場比賽以128-121擊敗曼菲斯灰熊，但主帥雷迪克（JJ Redick）在今（4）日的球隊訓練後，對媒體發表了極為嚴厲的批評。雷迪克直指球隊戰術執行力低落，甚至出現「同一個戰術跑3次都錯」的離譜狀況，並對中鋒艾頓（Deandre Ayton）的使用現況表達不滿。雷迪克在受訪時顯得相當沮喪，他詳細列舉了球隊在戰術執行上的失誤：「昨天我們跑了12次暫停後的戰術（ATO），其中8次沒跑對；有2個戰術嘗試第二次還是錯；甚至有1個戰術試了第三次照樣跑錯。把戰術板上的內容花30秒轉述給球員卻無法落實，這真的讓人很挫折。」當被問及球員是否忘了戰術時，雷迪克語帶諷刺地表示：「我不清楚，但我球員時期從來不會忘記戰術。」他認為球隊目前進攻毫無章法，甚至將這種散漫歸結為「假期影響」，即使他在場邊不斷指揮，球員仍無法出現在正確的位置。除了團隊執行力，先發中鋒艾頓的處境也成為焦點。在對陣灰熊的第四節關鍵時刻，雷迪克選擇將艾頓按在板凳上，改由海耶斯（Jaxson Hayes）收尾。雷迪克對此直言不諱：「因為海耶斯打得更好。」艾頓在該場比賽出賽25分鐘僅出手4次，拿到4分、6籃板，顯得與球隊進攻脫節。雷迪克坦言艾頓對球權感到沮喪，但這需要所有人負責：「有時候我們為他設計的戰術跑錯了，有時候他內切不夠積極，或是他切入了隊友卻沒傳球。關鍵在於他能否保持專注主動，讓隊友建立信任，我們必須在比賽前7分鐘就讓他拿到球。」艾頓： 25分鐘、4分、6籃板、1抄截（僅4投）。海耶斯： 23分鐘、12分、2籃板、2抄截、1阻攻。海耶斯在場上展現的防守存在感與積極度，正是雷迪克目前對艾頓失去耐心的主因。儘管湖人目前以21勝11負排名西區第五，但內部溝通與戰術紀律顯然已亮起紅燈。隨著艾頓在決勝時刻被棄用，聯盟內關於湖人將在休賽季尋求新先發中鋒的傳聞正不斷升溫。對於雷迪克而言，如果球員無法在接下來的比賽中展現應有的職業態度，這位鐵血少帥的耐心恐怕已剩餘不多。