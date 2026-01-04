隨著2026年NBA交易截止日逐步逼近，達拉斯獨行俠陣中的明星長人「AD」戴維斯（Anthony Davis）正式成為交易市場的頭號大魚。據獨行俠隊記阿夫塞斯（Grant Afseth）爆料，獨行俠正積極評估送走AD，並已向潛在買家提出明確條件：必須至少拿到一名具備影響力的年輕球星。目前傳出獨行俠對勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）以及老鷹隊新科狀元里薩謝（Zaccharie Risacher）展現濃厚興趣，但因勇士不願將格林（Draymond Green）或巴特勒（Jimmy Butler）放進籌碼名單，因此等來戴維斯的機率相當低。
勇士想要AD但拒出核心 談判陷入僵局
金州勇士本季戰績起伏，極需禁區戰力支援柯瑞（Stephen Curry），然而交易難度極高。報導中指出，勇士管理層雖渴望引進戴維斯，卻「堅決不願」送走陣中老將格林（Draymond Green）或頂尖側翼巴特勒（Jimmy Butler）。
由於戴維斯本季薪資高達5410萬美元，若勇士不願動到高薪核心，僅靠年輕球員與選秀權將難以匹配薪資。雖然庫明加的交易限制將於1月15日解除，但若不引進第三方球隊協助「吃下」合約，戴維斯降臨灣區的可能性正逐漸降低。
老鷹狀元郎成核心籌碼？被視為拿下AD大熱門
相較於勇士，亞特蘭大老鷹被視為目前最有機會達成交易的隊伍。老鷹目前正考慮以波爾津吉斯（Kristaps Porzingis）搭配2024年選秀狀元里薩謝作為報價。獨行俠高層對年僅20歲、具備側翼天賦的里薩謝情有獨鍾，認為他能完美契合新星弗拉格（Cooper Flagg）的成長曲線，共同扛起球隊的未來。雖然老鷹尚未正式點頭放走狀元，但聯盟普遍認為，老鷹具備最清晰的交易架構來完成這筆重磅交易。
天價合約成「雙面刃」 AD團隊加碼求頂薪
除了籌碼問題，戴維斯的續約條件也讓買家卻步。報導指出，戴維斯及其經紀人保羅（Rich Paul）已明確表態，無論最終留在達拉斯或前往新東家，今年8月都將尋求一份為期4年、總額2.75億美元的頂薪續約。
這意味著買家不僅要付出大量的年輕資產，還必須準備好在未來幾年支付天價薪資給這名有傷病史的球星。若交易未能在2月5日交易截止日前達成，戴維斯預計將回歸獨行俠並在暑假尋求續約。這場涉及狀元與頂薪的「AD之爭」，預計將在1月中旬進入白熱化階段。
我是廣告 請繼續往下閱讀
金州勇士本季戰績起伏，極需禁區戰力支援柯瑞（Stephen Curry），然而交易難度極高。報導中指出，勇士管理層雖渴望引進戴維斯，卻「堅決不願」送走陣中老將格林（Draymond Green）或頂尖側翼巴特勒（Jimmy Butler）。
由於戴維斯本季薪資高達5410萬美元，若勇士不願動到高薪核心，僅靠年輕球員與選秀權將難以匹配薪資。雖然庫明加的交易限制將於1月15日解除，但若不引進第三方球隊協助「吃下」合約，戴維斯降臨灣區的可能性正逐漸降低。
老鷹狀元郎成核心籌碼？被視為拿下AD大熱門
相較於勇士，亞特蘭大老鷹被視為目前最有機會達成交易的隊伍。老鷹目前正考慮以波爾津吉斯（Kristaps Porzingis）搭配2024年選秀狀元里薩謝作為報價。獨行俠高層對年僅20歲、具備側翼天賦的里薩謝情有獨鍾，認為他能完美契合新星弗拉格（Cooper Flagg）的成長曲線，共同扛起球隊的未來。雖然老鷹尚未正式點頭放走狀元，但聯盟普遍認為，老鷹具備最清晰的交易架構來完成這筆重磅交易。
天價合約成「雙面刃」 AD團隊加碼求頂薪
除了籌碼問題，戴維斯的續約條件也讓買家卻步。報導指出，戴維斯及其經紀人保羅（Rich Paul）已明確表態，無論最終留在達拉斯或前往新東家，今年8月都將尋求一份為期4年、總額2.75億美元的頂薪續約。
這意味著買家不僅要付出大量的年輕資產，還必須準備好在未來幾年支付天價薪資給這名有傷病史的球星。若交易未能在2月5日交易截止日前達成，戴維斯預計將回歸獨行俠並在暑假尋求續約。這場涉及狀元與頂薪的「AD之爭」，預計將在1月中旬進入白熱化階段。