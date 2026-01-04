我是廣告 請繼續往下閱讀

費76人隊於今（4）日晚間造訪「籃球聖地」麥迪遜廣場花園，挑戰分區勁旅紐約尼克隊。憑藉著當家球星麥克西（Tyrese Maxey）全場狂砍36分的宰制級表現，加上潛力新秀埃奇庫姆（VJ Edgecombe）的亮眼發揮，76人最終以130：119帶走勝利。這場勝利不僅讓76人以三連勝結束了這趟五連戰客場之旅，更在對陣尼克的交手中取得2勝0敗的對戰優勢。更讓人驚喜的是，近期發揮出色的中鋒恩比德（Joel Embiid），證明自己的表現並非曇花一現，今晚又拿到26分10籃板5助攻的全面數據，率隊打敗東區第一。本場比賽 76 人在第二節發動猛攻，徹底拉開比分。麥克西（Tyrese Maxey）全場貢獻 36 分、8 籃板、4 助攻。從第二節開始，麥克西展現了驚人的砍分能力，無論是衝擊禁區、中距離跳投還是切入拋投，尼克的防守策略對他完全失效，展現出全明星級別的統治力。埃奇庫姆這位來自貝勒大學（Baylor）的新秀再次證明自己熱愛大場面，單場繳出26分。他多次在關鍵時刻投進致命的三分球，讓尼克隊無法反撲，同時他在防守端負責對位尼克主將布朗森（Jalen Brunson），攻防兩端的表現皆令人驚艷。恩比德在禁區與尼克中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）搏鬥，開賽就造成對方兩次犯規。由於隊友麥克西與埃奇庫姆手感火燙，恩比德此役並未過度強攻，但仍以高效表現貢獻 26分10籃板5助攻。保羅喬治（Paul George）除了進攻端穩定貢獻15分，他在防守端的專注度與護框能力獲得極高評價，正逐漸融入費城的防守體系。76人的替補席同樣表現出色。格萊姆斯（Quentin Grimes）面對老東家拿下10 分、6籃板並送出2記阻攻，在攻防兩端存在感十足。二年級生麥凱恩（Jared McCain）與新秀長人博納（Adem Bona）也都在防守與三分外線上展現亮點，博納與恩比德同時在場時的防守威懾力，更讓教練團感到驚喜。紐約尼克隊目前戰績仍以23勝12敗優於76人的19勝14敗，但在這場直接對決中，尼克明顯無法應對76人多點開花的進攻火力。費城 76 人在傷兵歸隊與新秀銜接日益成熟後，正迅速向東區前段班發起衝擊。