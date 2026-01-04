我是廣告 請繼續往下閱讀

波特蘭拓荒者今（4）日作客聖安東尼奧，雙方皆面臨「背靠背」出賽的體能考驗。馬刺狀元文班亞馬（Victor Wembanyama）持續因傷缺陣，但兩軍戰況依舊膠著，一路激戰至讀秒階段。拓荒者靠著2024年新秀中鋒克林根（Donovan Clingan）砍下生涯新高24分，以及明星前鋒阿夫迪亞（Deni Avdija）繳出「大三元」並命中致命三分彈，最終以115：110險勝馬刺，喜迎2連勝，同時送給對手本季第10敗。備受亞洲球迷矚目的年輕中鋒楊瀚森，今日替補上陣10分39秒。雖然進攻端出手次數不多，全場僅靠罰球拿到2分，但他在防守端的表現極具存在感。楊瀚森此役充分展現其護框威懾力，兩度讓馬刺隊今年選秀榜眼哈珀（Dylan Harper）吃鱉，連送2記大火鍋震撼全場。楊瀚森此役貢獻2分、2籃板、1助攻、2阻攻，成功在有限的出場時間內扮演禁區守護神，為球隊贏球立下汗馬功勞。拓荒者能從客場帶走勝利，兩大核心功不可沒。新秀中鋒克林根首節就手感發燙，單節猛轟3記三分球、獨攬14分，全場則是進帳24分、12籃板，改寫個人職業生涯單場得分紀錄。而前鋒阿夫迪亞則是展現全能身手，全場砍下29分、11籃板與10助攻，達成個人本季第3次、生涯第5次大三元。更關鍵的是，當馬刺在末節一度追到僅剩1分差時，阿夫迪亞在決勝時刻頂住壓力投進致勝三分球，澆熄了馬刺反撲的氣焰。儘管馬刺隊少了文班亞馬坐鎮，但全隊打得極具韌性。中鋒科內特（Luke Kornet）扛起禁區大旗，攻下23分、8籃板並送出5阻攻，前鋒尚帕尼（Julian Champagnie）也有20分、10籃板的雙10表現。馬刺在比賽最後1分鐘靠著卡斯爾（Stephon Castle）的抄截暴扣追至110：111，可惜最後關頭進攻斷電，且外線命中率欠佳，終場只能看著拓荒者喜迎二連勝。