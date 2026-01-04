根據湖人隊媒《Lakers Daily》最新報導透露，NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人當家球星唐西奇（Luka Doncic）正忍受著「劇烈且持續性」的疼痛堅持出賽，除了左手肘的傷勢外，雙腿更有嚴重到刺骨的疼痛，目前必須接受「全天候」的醫療監控與治療，才能持續上場。即使已經全身是傷，唐西奇依舊無法休息，只因湖人已經有3位核心戰將無法上場。
傷勢連環爆！左手肘、雙腿疼痛讓唐西奇略顯力不從心
《Lakers Daily》指出，唐西奇目前的身體狀況令人擔憂。由於腿部發力受到疼痛影響，他近期明顯減少了衝擊籃框的頻率，轉而更加依賴外線跳投。雖然在過去4場比賽中，他仍交出場均30.8分、8.3助攻的亮眼成績單，但三分球命中率已下滑至30%。
觀察唐西奇的外線出手，可以發現由於腿部疼痛導致發力不足，多顆投籃都出現彈道偏短的情況。但他依然拒絕休戰。唐西奇之所以選擇帶傷硬扛，主因在於湖人目前正值嚴重的主力傷兵潮。
湖人傷兵滿營 「三核心」缺陣讓唐西奇不敢休
湖人目前戰績為21勝11敗，暫居西區第5。然而，陣中核心輪替成員像是里夫斯（Austin Reaves）、八村壘（Rui Hachimura）以及文森特（Gabe Vincent）目前均高掛傷號。《Lakers Daily》寫道，唐西奇深知若在此刻選擇輪休，球隊將陷入嚴重的戰力缺口與用人危機，因此即便每天都需面對醫療團隊的繁瑣治療，他仍選擇披掛上陣。
一月地獄賽程來襲！唐西奇撐得下去嗎？
對湖人醫療團隊與唐西奇而言，真正的考驗才正要開始。湖人在1月份的賽程堪稱「地獄」，剩餘賽程多達15場，其中包含3次密集的「背靠背」，整個1月僅有一次能連續休息2天的機會，完全沒有喘息空間。
唐西奇目前場均貢獻33.6分、8.1籃板、8.7助攻，依舊穩坐聯盟得分王寶座。但如何在維持西區排名的壓力下，確保這位看板球星的傷勢不至於惡化成長期隱患，考驗著湖人教練團與管理層的調度智慧。
消息來源：《Lakers Daily》
