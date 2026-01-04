我是廣告 請繼續往下閱讀

達拉斯獨行俠隊於今（4）日晚間回到主場迎戰休斯頓火箭隊，力求終結近期的4連敗陰霾。儘管火箭隊當家長人申根（Alperen Sengun）在開賽僅1分鐘便因踝傷退賽，獨行俠仍因奇特的開局陣容陷入苦戰，所幸在明星長人戴維斯（Anthony Davis）與奇兵克里斯蒂（Max Christie）合砍50分的帶領下，最終以110：104捍衛主場。比賽初段，獨行俠主帥基德（Jason Kidd）令人費解地擺出了一套「無控球後衛」陣容，導致火箭隊開賽不到3分鐘便打出11：2的攻勢，隨後更在杜蘭特（Kevin Durant）火熱手感的加持下取得雙位數領先。然而，當基德重新換上控球後衛並將戴維斯移回他最擅長的中鋒位置後，戰局立刻反轉。戴維斯在首節末段5分鐘內狂砍12分，幫助球隊縮小差距。第二節獨行俠打出32：19的單節攻勢，在馬紹爾（Naji Marshall）與內姆哈德（Ryan Nembhard）的帶領下，半場結束反以57：50領先。下半場獨行俠一度因再次嘗試「雙塔且無控衛」陣容被追至1分差，但隨著布蘭登威廉斯（Brandon Williams）上場穩定節奏，領先優勢再度擴大至13分。第四節開端，克里斯蒂與湯普森（Klay Thompson）接連在外線發難，將分差拉開至17分。儘管火箭隊杜蘭特與史密斯（Jabari Smith Jr.）在比賽末段聯手追分，一度將分差縮小至5分，但戴維斯在倒數時刻完成關鍵火鍋阻攻，隨後湯普森命中致命三分球，徹底粉碎火箭的逆轉希望。戴維斯（Anthony Davis）本場繳出26分、12籃板與5次阻攻的統治級數據，是球隊止敗的首要功臣。克里斯蒂（Max Christie）展現極高效率，13投10中攻下24分，成為本場比賽最大的驚喜，兩位前湖人舊將都打出精彩表現。射手湯普森（Klay Thompson） 命中關鍵外線，幫助球隊穩住勝果。而火箭方面，儘管杜蘭特（Kevin Durant）攻下全場最高的34分，可惜在申根早早退賽後孤掌難鳴。