我是廣告 請繼續往下閱讀

柯瑞又在NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽創造一場屬於自己的經典表演！金州勇士今（4）日對上猶他爵士隊，雖然球隊一度在上半場打完落後，但靠著當家球星柯瑞第三節單節狂砍20分，幫助球隊一舉逆轉比數。這是柯瑞生涯第45次「單節轟破超過20分」，遠遠超過聯盟其他球員，全場他得到31分，三分球12投6中，另有5次助攻，帶領勇士以123：114贏球。這場比賽勇士前一場缺陣的三名主力都回歸，柯瑞、巴特勒（Jimmy Butler）和格林（Draymond Green）領軍出戰，沒想到上半場卻被爵士給壓制，對手靠著體型優勢不斷進入禁區，多次切入暴扣得首，前兩節打完以65：58領先。易籃再戰後，勇士找到外線手感，中鋒波斯特（Quinten Post）和柯瑞先後投進三分球，裴頓二世（Gary Payton II）和梅爾頓（De'Anthony Melton）也偶有佳作，勇士單節轟下42分，讓球隊反超4分進入到末節。第三節比賽，再現招牌「LOGO SHOT」，單節狂砍20分。根據數據統計，這是柯瑞生涯第45次單節砍下超過20分，為NBA歷史最多。末節巴特勒帶領第二陣容打出11：3的攻勢，進一步將分數拉開到雙位數，也底定最終勝負。柯瑞單節8投6中，其中三分球6投4中，拿下20分，是今晚勇士逆轉關鍵。根據統計，自有紀錄以來「單節得分超過20分」次數最多球員，柯瑞以45次一騎絕塵；第二是湖人傳奇科比（Kobe Bryant）；第三是效力於洛杉磯快艇的哈登（James Harden）；鳳凰城太陽頭牌布克（Devin Booker）有29次。勇士團隊多點開花，巴特勒拿到15分7助攻3抄截；波斯特先發出戰得到15分，投進3顆三分球；梅爾頓拿到13分，替補共拿到46分。爵士方面，以當家前鋒馬爾卡寧（Lauri Markkanen）的35分為最佳，喬治（Keyonte George）有22分9助攻進帳。