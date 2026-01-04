我是廣告 請繼續往下閱讀

▲長澤雅美宣布結婚訊息後，經紀公司發聲明表示隱私權受損。（圖／X@confidencemanJP）

日本女星長澤雅美在今年元旦當天宣布結婚喜訊，另一半身分為導演福永壯志，然而公布消息還不到一個禮拜，女方經紀公司就發聲明，透露日本部分媒體為了取材已經侵犯到了藝人隱私，對長澤雅美、周圍的關係者們都造成了嚴重的心理負擔。長澤雅美所屬公司「東寶藝能」今（4）日早上發聲，透露日本媒體為了取得更多長澤雅美結婚的相關素材，嚴重侵害她本人、家人、周遭好友的隱私，造成了巨大的心理負擔，使她現在活在恐懼中。公司聲明中指出，許多媒體透過「突襲採訪」的方式對長澤雅美相關人士進行取材，這對他們造成了巨大的困擾，並表示若是未來再發生相關事件，不排除採取法律流程解決問題。長澤雅美在12歲時參加了東寶灰姑娘選拔，當時的她穿著便服站在舞台上，沒想到評審看到她之後馬上眼睛亮了起來，她就這樣從3萬人的選拔中脫穎而出，成為了該獎項史上最年輕得主，她也從此被封為「東寶公主」、「東寶甜心」，並且陸續出演《在世界的中心呼喊愛情》、《淚光閃閃》、《水手服與機關槍》、《求婚大作戰》、《信用詐欺師》等許多知名日劇。今年已經是長澤雅美踏入演藝圈的第26年，12歲就入行的她宣布了結婚的消息，對象是大自己6歲的導演福永壯志，她在結婚公告中透露兩人未來將互相扶持，一步一腳印地走好接下來的人生旅程，「我們仍然是不夠成熟的兩個人，但若能繼續得到大家溫暖的守護與關照，將不勝感激。長澤雅美。」