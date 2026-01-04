我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊今日在主場以123-114擊敗猶他爵士隊，然而比賽過程卻充滿戲劇性。勇士大將格林（Draymond Green）在第二節末段因不滿裁判判罰，在短時間內連吃兩次技術犯規（Technical Foul）遭到驅逐。有趣的是，這已是格林本季第二次遭到驅逐，而這兩場比賽勇士隊最終都拿下了勝利，引發球迷熱議這是否為某種另類的「黑暗兵法」。事件發生在第二節末，格林認為爵士隊在進攻時有走步或防守三秒違例的嫌疑，但在裁判未鳴哨的情況下，格林竟一度停止防守動作，隨後衝向裁判激烈抗議。根據記者Anthony Slater報導，格林的言論顯然觸碰了裁判底線，隨即領到兩次技術犯規被趕出場。爵士隊記者Andy Larsen對此直言，格林的行為「極不負責任」：「他想要三秒違例判罰未果可以理解，但他在防守過程中突然停止動作，並在毫無預兆的情況下被罰出場，這對球隊來說是巨大的傷害。」儘管缺少格林，勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）再次挺身而出。他全場出戰34分鐘，18投8中，三分球12投6中，繳出31分、5助攻的成績單，其中更在第三節單節狂砍20分，徹底摧毀爵士防線。賽後談到格林被驅逐一事，柯瑞表示：「我不清楚他具體對裁判說了什麼，但更衣室的共識是，那些話並不足以讓他被驅逐出場。」對於自己火熱的手感，柯瑞則幽默回應關於「不回頭三分」與「Logo三分」的選擇，直言：「兩者都很棒。」勇士主帥科爾（Steve Kerr）賽後語氣中帶有些許無奈：「我們需要他留在場上。我不知道被驅逐後他還說了什麼，一切發生得太快，但顯然那是裁判不想聽到的話。」值得注意的是，格林本季兩次遭驅逐（前一次為12月21日對陣太陽）時，勇士隊最終都贏得了比賽。這種「祭旗」後的贏球定律，雖然讓勇士戰績提升，但也讓教練團對格林的情緒控管感到擔憂。目前柯瑞在過去四場比賽場均貢獻30.8分，三分命中率高達44.4%，正憑一己之力帶領勇士穩住西區排名。