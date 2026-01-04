我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA

金州勇士今(4)日主場迎戰猶他爵士隊，第二節尾聲出現插曲，。不過勇士在史蒂芬．柯瑞（Stephen Curry）第三節爆發帶動下，仍以123：114擊敗爵士，成功反彈。事件發生在第二節剩下2分25秒，格林在禁區卡位防守凱爾．菲利波斯基（Kyle Filipowski）時，示意對手疑似防守三秒，但裁判未予理會，讓勞里．馬卡南（Lauri Markkanen）直接切入上籃得手。格林當下停下防守向裁判抗議，裁判西蒙．傑爾克斯（Simone Jelks）先給出一次技術犯規，隨後格林持續向裁判凱文．卡特勒（Kevin Cutler）爭辯，再吞第2次技術犯規，遭到驅逐離場。。格林此役僅出賽12分鐘，留下8分、3籃板、2助攻，本季技術犯規累積已達9次，距離16次自動停賽門檻不遠。即便少了格林，勇士仍靠核心火力穩住戰局。柯瑞在第三節獨拿20分，7投6中、包含6記三分球，連續兩次命中超前外線，徹底扭轉比賽氣勢。柯瑞全場攻下31分、投進6顆三分球，結束前一戰因腳踝扭傷缺陣的狀態調整期。吉米．巴特勒（Jimmy Butler）也在病癒復出後貢獻15分、7助攻，勇士迎回多名主力後，整體運轉明顯改善，擺脫前一晚以94：131慘敗給奧克拉荷馬雷霆隊的低潮。爵士方面，馬卡南上半場12投9中攻下21分，全場拿下35分仍難救敗局；凱昂特．喬治（Keyonte George）補上22分、9助攻。爵士此役仍缺少尤素夫．努基奇（Jusuf Nurkic），吞下3連敗、近9戰輸掉7場，戰況持續走低。