金州勇士隊今（4）日在主場以123：114擊敗猶他爵士隊，傷癒復出的球星吉米·巴特勒（Jimmy Butler）表現全面，貢獻15分、7助攻與3抄截。然而，賽後媒體關注的焦點除了比賽勝負，還有近期跌出輪換陣容、已有一段時間未出賽的年輕新秀庫明加（Jonathan Kuminga）。對此，身為球隊老大哥的巴特勒展現了真摯的兄弟情誼。當被問及庫明加近期的心理狀態時，巴特勒透露兩人私下的互動依然緊密，完全不受球場調度的影響。巴特勒笑著說：「他今晚最好出現在我家，跟我一起吃晚餐、玩UNO或多米諾骨牌。就算他現在不在輪換陣容中，我一點也不在乎，他依然是我的朋友和兄弟，這一點永遠不會改變。」巴特勒強調，籃球職業生涯只是生活的一部份，他在乎的是兩人建立的情誼。「我現在就像愛親兄弟一樣愛著他，我看到他在球場下依然努力訓練，心態非常正常。」庫明加近期遭到冷藏，上一場臨時表達自己受傷而沒出賽，讓人感到耐人尋味。此役賽後，庫明加和爵士26歲剛果籍球員希布維（Oscar Tshiebwe）交換球衣。隨著交易截止日臨近，庫明加的未來動向成為焦點。巴特勒對此表現得非常豁達，認為球員的合約與去向是個人事務，不應影響彼此的感情。「他的未來是他自己跟經理人的事。不論他以後在哪裡，我還是會打電話問候他，去他家吃他做的飯，陪他的孩子玩。只要他是我的兄弟，未來任何變動都不會改變我們的關係。」對於庫明加目前面臨的打擊與壓力，巴特勒也給出了極高的評價與鼓勵。他透露自己對庫明加說：「我告訴JK，你要成為職業球員中的職業球員。來到球場就完成你的工作，保持微笑並享受這一刻。你依然是世界上最棒的人之一——我說的甚至不是籃球方面的成就。所以，繼續微笑，繼續做你正在做的事情。」巴特勒當初被交易來勇士時，不少人都希望他成為庫明加的導師，雖然他未能緩和其與科爾（Steve Kerr）之間的矛盾，但確實扮演好大哥的角色，成為穩定更衣室的力量。