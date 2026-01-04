我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB大聯盟洛杉磯道奇御用攝影師蘇胡（Jon SooHoo），於3日做客NHK節目《Shoot！道奇之力：專屬攝影師的記錄》時，透露與大谷翔平、愛犬Dekopin球季中有趣互動，還公開一張他坐在地上與Dekopin玩樂的照片，而拍攝者正是大谷翔平本人。蘇胡笑說，這個小故事發生在2024年8月，當天是Dekopin擔任開球嘉賓後，瞬間擄獲日本和美國棒球迷的心。 「我從未見過如此乖巧的狗狗。」蘇胡回憶道，隨後節目播放出一張蘇胡珍藏的照片，畫面中他坐在地上抱著與Dekopin玩樂，Dekopin還親吻了他的臉頰。蘇胡隨後補充道，這張照片就是Dekopin的主人，大谷翔平本人拍攝的，「我當時把相機遞給他，讓他幫我拍張照。」蘇胡笑說，蘇胡是道奇官方御用攝影師，從野茂英雄1995年來到道奇後，蘇胡就一路為道奇拍到今年，從業至今超過30年，個人IG上也有超過29萬追蹤，與許多球員都保持友好關係，他拍攝過大谷賽前獨自在訓練室備戰的身影，以及在其他攝影師無法進入的室內訓練館裡，捕捉下球員揮汗如雨訓練的畫面。蘇胡隨後解釋他與球員之間建立起的深厚信任關係，而正是這種信任，讓他得以拍攝到更多珍貴的照片，