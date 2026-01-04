我是廣告 請繼續往下閱讀

▲胡瓜（中）YouTube節目《下面一位》，最新一集邀請到檢場（左）和潘若迪（右），三位組成「百歲旅行團」，到貓空挑戰自助出遊。（圖／下面一位提供）

綜藝天王胡瓜開設YouTube頻道《下面一位》，最新一集邀請到檢場和潘若迪，三位組成「百歲旅行團」，到貓空挑戰自助出遊。三人年齡加起來超過200歲，健康方面他們同樣有擔憂，潘若迪和檢場因為工作有了些職業傷害，胡瓜則分享自己做健康檢查有發現異狀，目前定期追蹤檢查，潘若迪聽完勸胡瓜要記得休息、多走走，希望大家要善待自己。三人挑戰到貓空自助旅遊，一路上講不停，吵鬧氛圍讓胡瓜不忍吐槽：「我們這三個老人家還真吵！」此次任務要挑戰用自助機台買票，但三位老人家從買票開始就狀況百出，原來機台只收100元和500元，胡瓜卻硬塞1000元進去，還怪罪對方機器壞掉沒反應，他甚至根本沒按買票，引來潘若迪和檢場撻伐。接著，一行人找不到門票，才發現潘若迪將退出的門票誤認成是發票，還沒搭上纜車就耗了許多時間。三人在旅途中還利用手機找到秘境咖啡廳和夜景餐廳，潘若迪信誓旦旦的詢問AI，沒想到AI不只不提供答案，還發出「呵呵」的嘲笑聲，氣得潘若迪差點當場摔手機。而聊到兒女紛紛踏入演藝圈工作，檢場透露比起擔憂，他更希望女兒有個開心的生活。胡瓜坦言其實不想要自己的小孩走這行，因為太辛苦了，沒想到他們卻自己闖出一番成就，讓他感到相當欣慰。