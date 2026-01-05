我是廣告 請繼續往下閱讀

休士頓太空人終於在自由市場投下震撼彈！球團日前宣布以3年5400萬美元（約新台幣16.9億元）的合約，簽下日職強投今井達也。這筆簽約不僅是為了填補原本王牌瓦德茲（Framber Valdez）成為自由球員後的空缺，更是一筆充滿算計的「低風險投資」。外界分析，太空人此舉雖無法完全抵銷瓦德茲離隊的衝擊，但在現有輪值傷病史豐富的情況下，今井達也將成為穩定戰局的關鍵活棋，只是他的「變化球的能力」被認為是一大疑慮。就像先前簽約白襪的「村神」村上宗隆一樣，今井達也最終拿到的合約總值遠低於季前預測。美媒分析，這主要源於大聯盟球探對於他的疑慮，他的變化球種能否順利轉換到大聯盟層級？以及他在日職後期改善的控球能力能否維持？儘管如此，今井去年在日職繳出的成績單依舊亮眼，24場先發中防禦率僅1.92，每局被上壘率（WHIP）低至0.89，且在163.2局中只被敲出6發全壘打。「不容易挨轟」的特質，將是他挑戰大聯盟的最大本錢。若能投出預期身手，他將排在布朗（Hunter Brown）與哈維爾（Cristian Javier）之後，成為稱職的中段輪值先發。這份合約對雙方來說都是「進可攻、退可守」。合約附帶了前兩年結束後的「逃脫條款（Opt-out）」，這對今井而言極具價值。若他在 2026 賽季適應良好投出佳績，屆時年僅 29 歲的他可以選擇跳出合約，重新投入自由市場爭取更大張的養老約。對太空人而言，這筆交易幾乎沒有風險。若今井選擇跳脫，代表球隊用相對便宜的價格（依局數約1800萬至2100萬美元）用了一年好投手；即便他適應不良，退化成後段輪值，3年的短約也不會對球隊薪資結構造成長期的災難性負擔。雖然成功網羅今井，但美媒也警告太空人高層「還不能收手」。目前的輪值中，除了新王牌布朗較為健康外，其餘人選皆充滿變數：哈維爾過去兩季僅先發15場，麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）更是著名的「痛痛人」，健康狀況始終是謎；而年輕投手巴羅斯（Mike Burrows）轉職業後僅有一季投超過100局。在瓦德茲回歸機率渺茫的情況下，太空人仍需尋求更多穩定的先發戰力。