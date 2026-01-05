我是廣告 請繼續往下閱讀

芝加哥白襪在休賽季做出了令球迷最興奮的決定！球團宣布以2年3400萬美元（約新台幣10.6億元）的合約，簽下日職全壘打王「村神」村上宗隆。這筆簽約被美媒評為一場「有趣的豪賭」，對於去年（2025）全壘打產量排名美聯倒數第二的白襪來說，村上宗隆那經過認證的怪力，正是球隊急需的火力解方，但同時美媒也點出村上宗隆的高三振率致命傷。現年25歲的村上宗隆在日職留下了輝煌紀錄，11 年生涯（含二軍養成與一軍實績）累積265發全壘打，更在2022年以22歲之齡單季狂敲56轟，改寫日職傳奇王貞治紀錄。不過，伴隨驚人怪力而來的是令人擔憂的揮空率。數據顯示，村上上季在日職的三振率高達28.6%。若放在大聯盟，這個數字比去年絕大多數打者都要高。美媒憂心，面對大聯盟投手更快的球速與更刁鑽的變化球，村上的弱點恐被放大。過去不乏像達爾貝（Bobby Dalbec）或科德羅（Franchy Cordero）這類擁有頂級擊球初速卻因揮空過多而無法生存的「盲砲」例子，村上必須證明他的長打產量足以彌補這些出局數。外界好奇，為何這位年輕重砲只簽下兩年短約？分析指出，由於他僅守一壘，且打擊型態存在高風險，導致市場上並未出現預期中的長約大單。儘管如此，這筆簽約對雙方或許是雙贏。由於白襪正處於重建期，對於2026賽季的戰績壓力不大，這給了村上絕佳的「適應期」去調整打擊機制，累積必要的打席數。對村上而言，若能證明身手，合約走完時他才28歲，屆時將能以「完全體」姿態重返自由市場，爭取真正的天價長約；若適應不良，白襪也僅損失金錢，不會賠上球隊未來。向來以精打細算、甚至吝嗇聞名的白襪球團，這次罕見展現誠意。村上宗隆的平均年薪將躍居全隊第二高，若球隊交易掉羅伯特（Luis Robert Jr.），他甚至將成為全隊最高薪球員。隨著頂級新秀提爾（Kyle Teel）、蒙哥馬利（Colson Montgomery）等人陸續接班，如今再加上正值當打之年的村上宗隆，經歷了徹底重建與黑暗期的南芝加哥球迷，終於在新賽季看見了一絲令人興奮的曙光。