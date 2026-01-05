我是廣告 請繼續往下閱讀

「邪惡帝國」紐約洋基在休賽季終於有了動作！根據大聯盟官網記者費恩桑德（Mark Feinsand）證實，洋基已與現年32歲的資深內野手德容（Paul DeJong）簽下一紙小聯盟合約，並附帶大聯盟春訓邀請。這筆補強主要是為了應對當家游擊手沃爾佩（Anthony Volpe）因傷缺陣的開季空窗期，若德容能順利升上大聯盟，年薪將為100萬美元（約新台幣3140萬元）。洋基之所以簽下德容，最迫切的原因在於主力游擊手沃爾佩日前接受了左肩手術，預計最快要等到5月才能重返大聯盟賽場。為了填補這段期間的內野戰力，洋基看上了擁有豐富經驗的德容。德容去年效力於華盛頓國民隊，展現了工具人的價值，守過一壘、二壘、三壘與游擊。不過他運氣不佳，4月時遭海盜投手凱勒（Mitch Keller）的火球擊中臉部導致鼻樑骨折，整季僅出賽57場，留下打擊率2成28、OPS 0.642的成績。洋基寄望他能找回昔日單季30轟的身手，成為合格的替補活棋。回顧這個冬天，洋基的操作相對保守，最大動作僅是留住去年陣容中的球員，包括外野手葛里森（Trent Grisham）在去年 11 月接受了價值2202.5萬美元的合格報價（Qualifying Offer）。不過，洋基高層顯然不打算就此收手。據傳他們在去年12月底已向自由市場大魚貝林傑（Cody Bellinger）提出正式報價，展現強烈網羅意願；若搶人失敗，藍鳥隊的明星游擊手比薛特（Bo Bichette）則被視為頭號備案。此外，為了補強先發輪值，洋基也對馬林魚的卡布瑞拉（Edward Cabrera）與釀酒人的佩洛塔（Freddy Peralta）展現高度興趣。德容的加入，洋基的內野競爭將更加白熱化。球隊日前才剛簽下另一名內野手羅薩里奧（Amed Rosario），加上原本的卡巴耶羅（José Caballero）、卡布瑞拉（Oswaldo Cabrera）以及同樣簽下小聯盟約的薛特（Zack Short），春訓期間勢必將上演激烈的名單爭奪戰。