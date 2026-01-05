隨著 2 月交易截止日逼近，NBA市場暗潮洶湧。知名內幕記者Marc Stein在其最新的《The Stein Line》報導中，揭露了多項涉及達拉斯獨行俠、亞特蘭大老鷹、休士頓火箭及洛杉磯湖人的重磅消息，其中明星中鋒安東尼·戴維斯（Anthony Davis）的去向受到關注，老鷹對他很有興趣，但卻卡在了薪資問題方面，不送走崔楊（Trae Young），不太可能得到他。
老鷹想買卻怕「稅」 獨行俠展開大清倉？
目前安東尼·戴維斯的交易案處於觀察階段，老鷹隊被視為最積極的追求者，但財務壓力成為最大阻礙。亞特蘭大高層一向避免繳納奢侈稅，而AD未來兩季的薪資分別高達5850萬與6280萬美元。Stein 指出，若無法送走主將崔楊，老鷹幾乎不可能接下這筆巨額合約。此外，儘管老鷹曾表示願意討論狀元新秀里薩謝（Zaccharie Risacher）的交易，但內部並不傾向在季中為了AD將其送走。
達拉斯目前僅取得13勝23敗，戰績令人失望。Stein透露，除了新科狀元庫柏·弗拉格（Cooper Flagg）與明星後衛凱瑞·厄文（Kyrie Irving）被視為非賣品外，陣中其餘球員「皆可進入討論」，顯示獨行俠已準備進行大幅度的陣容重組。
AD的經紀人Rich Paul與獨行俠高層關係深厚，據傳他看好老鷹作為AD的落腳點，但這筆重磅交易更有可能延後至今年夏天才達成。
湖人要得到鵜鶘瓊斯與墨菲有難度
洛杉磯湖人亟欲補強具備防守能力的 3D 側翼，目標已明確鎖定紐奧良鵜鶘隊的赫伯特·瓊斯（Herbert Jones）與墨菲（Trey Murphy III）。
儘管湖人對這兩名年輕側翼「情有獨鍾」，但目前面臨雙重困難。首先，鵜鶘隊並無意在截止日前交易這兩位核心球員；其次，湖人高層堅持除非交易對象是能「改變戰場」的巨星，否則不願犧牲未來的薪資空間彈性。
消息來源：The Stein Line
