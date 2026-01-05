隨著 2 月交易截止日逼近，NBA市場暗潮洶湧。知名內幕記者Marc Stein在其最新的《The Stein Line》報導中，揭露了多項涉及達拉斯獨行俠、亞特蘭大老鷹、休士頓火箭及洛杉磯湖人的重磅消息，其中明星中鋒安東尼·戴維斯（Anthony Davis）的去向受到關注，老鷹對他很有興趣，但卻卡在了薪資問題方面，不送走崔楊（Trae Young），不太可能得到他。

我是廣告 請繼續往下閱讀
老鷹想買卻怕「稅」　獨行俠展開大清倉？

目前安東尼·戴維斯的交易案處於觀察階段，老鷹隊被視為最積極的追求者，但財務壓力成為最大阻礙。亞特蘭大高層一向避免繳納奢侈稅，而AD未來兩季的薪資分別高達5850萬與6280萬美元。Stein 指出，若無法送走主將崔楊，老鷹幾乎不可能接下這筆巨額合約。此外，儘管老鷹曾表示願意討論狀元新秀里薩謝（Zaccharie Risacher）的交易，但內部並不傾向在季中為了AD將其送走。

達拉斯目前僅取得13勝23敗，戰績令人失望。Stein透露，除了新科狀元庫柏·弗拉格（Cooper Flagg）與明星後衛凱瑞·厄文（Kyrie Irving）被視為非賣品外，陣中其餘球員「皆可進入討論」，顯示獨行俠已準備進行大幅度的陣容重組。

AD的經紀人Rich Paul與獨行俠高層關係深厚，據傳他看好老鷹作為AD的落腳點，但這筆重磅交易更有可能延後至今年夏天才達成。

湖人要得到鵜鶘瓊斯與墨菲有難度

洛杉磯湖人亟欲補強具備防守能力的 3D 側翼，目標已明確鎖定紐奧良鵜鶘隊的赫伯特·瓊斯（Herbert Jones）墨菲（Trey Murphy III）

儘管湖人對這兩名年輕側翼「情有獨鍾」，但目前面臨雙重困難。首先，鵜鶘隊並無意在截止日前交易這兩位核心球員；其次，湖人高層堅持除非交易對象是能「改變戰場」的巨星，否則不願犧牲未來的薪資空間彈性。

消息來源：The Stein Line

NBA相關報導：

金塊先發傷4個！連「約基奇替補」也倒下　美媒：丹佛恐被迫補強

NBA／魔術雙星上限到了？熱火名宿進言：應研究詹皇、韋德的配合

NBA／鮑威爾爆砍36分！熱火118：112燒毀活塞　康寧漢31分做白工

相關新聞

NBA／勇士該交易AD？格林再度腦衝誤事　隊媒向高層提出靈魂拷問

NBA例行賽1/5賽程／湖人對灰熊！唐西奇領軍出戰　傷兵、轉播一覽

NBA(影)／格林一分鐘內連吞兩次技術犯規遭驅逐！事件始末一次看

NBA／庫明加會被交易？巴特勒透露近況　照常訓練、心態仍很健康