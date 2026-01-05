我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約洋基在這個冬天的補強計畫尚未停歇，除了打線外，先發輪值的深度更是當務之急。由於陣中三名主力投手都因手肘手術將缺席開季，洋基高層正積極尋求交易補強。根據美媒《The Athletic》最新報導，洋基已正式與邁阿密馬林魚接洽，商討透過交易換來27歲「火球男」卡布雷拉（Edward Cabrera）的可能性。洋基之所以如此著急，主因在於現有的先發輪值已是殘破不堪。王牌柯爾（Gerrit Cole）、二號先發羅登（Carlos Rodón）以及施密特（Clarke Schmidt）三人皆因接受手肘手術，確定趕不上新賽季的開幕戰。目前洋基預計的開季輪值名單，將由新加盟的弗里德（Max Fried）領軍，搭配施利特勒（Cam Schlittler）、吉爾（Luis Gil）、華倫（Will Warren）以及雅布洛（Ryan Yarbrough）。對於一支志在奪冠的豪門球隊來說，這樣的陣容顯然不夠令人放心，因此總管凱許曼（Brian Cashman）正四處尋求補強，除了卡布雷拉外，據傳密爾瓦基釀酒人的王牌佩洛塔（Freddy Peralta）也是鎖定目標之一。根據報導，洋基與馬林魚的談判目前尚未接近達成協議。知情人士透露，馬林魚雖然有意出清球員，但索價不菲。《SportsGrid》指出，若洋基想得到卡布雷拉，必須送出多名「高天花板」的農場潛力新秀作為代價。卡布雷拉上個賽季（2025）表現不俗，26 場先發繳出防禦率3.53、每局被上壘率（WHIP）1.23的成績，並在137.2局投球中飆出生涯新高的150次三振。更吸引人的是他的合約狀況，他在2026年的預估薪資僅為370萬美元，且球隊控制權可延續至2028年，是極具性價比的投資。不過，洋基並非唯一的追求者。《邁阿密先驅報》指出，同城的紐約大都會以及芝加哥小熊也對這位擁有火球的年輕投手展現了濃厚興趣。馬林魚在這個休賽季持開放態度，除了卡布雷拉，包括王牌阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）或韋瑟斯（Ryan Weathers）都有可能被擺上貨架，這場搶人大戰恐怕還會持續延燒。