我是廣告 請繼續往下閱讀

▲A-Lin（左）和張惠妹（右）在台東跨年炒熱氣氛，被說是「烈酒女團」。（圖／翻攝自IG@lulin168）

A-Lin去年在台東跨年展現幽默串場功力，好歌喉更是沒話說，全場大合唱讓觀眾都起雞皮，有網友在Threads上分享前幾年疫情時，A-Lin在隔離期間於飯店唱歌，結果音樂一切掉，馬上就接到投訴電話，現在再看讓粉絲笑瘋，「投訴的客人現在不知道有沒有後悔」，還有人說應該是沒投幣的關係。A-Lin之前曾分享一段在隔離期間在飯店高歌的影片，但其實她也只是坐在桌子前面輕輕哼兩句，結果馬上就接到投訴電話，只聽得到她不斷對電話另一頭說，「蛤，哦不好意思、不好意思、Sorry。」接著大笑對鏡頭解釋，「太大聲！被投訴！我的老天啊，哎呦威呀。」還笑到停不下來。許多網友看了這個片段，笑稱，「她如果住我隔壁，我會被投訴，我會一直喊安口」、「當初投訴的客人有沒有後悔」、「應該先投幣，不夠大聲再投訴」、「應該是沒有投幣的關係」。A-Lin在台東跨年晚會上，被Cue清唱，她神來一筆唱了「那魯 one、那魯 two、那魯seven eleven」，唱完才發現觀眾「沒投幣」，對著台下說，「不好意思，你有沒有投幣，先去換零錢。」