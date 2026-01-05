我是廣告 請繼續往下閱讀

印第安納溜馬隊的低迷狀態仍不見盡頭。在今（5）日作客奧蘭多魔術隊的比賽中，儘管王牌前鋒席亞康（Pascal Siakam）狂轟全場最高34分，溜馬最終仍以127：135不敵魔術，苦吞追平隊史紀錄的12連敗。這場失利也讓溜馬主帥卡萊爾（Rick Carlisle）的職業生涯勝場數持續停留在999勝，距離成為NBA史上第11位「1000勝教頭」的里程碑僅一步之遙，卻顯得遙不可及。魔術隊本場比賽靠著第二節的強勢表現反轉局勢。首節溜馬一度取得36-28領先，但第二節魔術在貝恩（Desmond Bane）帶領下打出一波17-0的瘋狂攻勢，單節打出41-22的比分，半場結束反倒以69：58超前。貝恩全場砍下31分，班切羅（Paolo Banchero）貢獻28分，二年級生布萊克（Anthony Black）也挹注27分。魔術隊全場展現極高抗壓性，在第四節被溜馬一度以116：115超前時，隨即回敬9：0攻勢奪回主控權，最終靠著新秀達席爾瓦（Tristan Da Silva）在比賽剩餘1分10秒時的關鍵三分球鎖定勝局。這場失利讓溜馬追平了隊史最長的12連敗紀錄，上一次出現如此慘況要追溯到1988-89賽季。溜馬本季飽受傷病困擾，此役已是他們本季使用的第20套不同的先發陣容，頻率位居全聯盟之冠。對於名帥卡萊爾而言，這波連敗讓他的千勝之路走得極其艱辛。目前NBA歷史上僅有10位總教練達成生涯1000勝成就，現役教練中僅有雄鹿隊的瑞佛斯（Doc Rivers，1177勝）在列。卡萊爾的第1000勝自12場比賽前就開始倒數，卻隨著球隊破紀錄的低潮持續難產。席亞康在第三節單節狂飆20分，全場34分表現亮眼，內史密斯（Aaron Nesmith）也貢獻25分，但仍無法在最後關頭擋住魔術的火力。溜馬全隊在比賽末段連續錯失3次追分的三分球，無力回天。溜馬隊將於周三回到主場迎戰克里夫蘭騎士隊，屆時他們不僅要全力阻止創下隊史新高的13連敗，更要為卡萊爾爭取那場遲到已久的第1000場勝利。