▲大谷翔平（右）與妻子真美子（左）帶著女兒在夏威夷度假被網友目擊。大谷負責推嬰兒車，真美子則揹著疑似網紅品牌「Thirty Years」的平價藍色托特包，親民風格獲讚。（圖／翻攝自 Instagram）

為了備戰即將到來的新賽季與春季的經典賽（WBC），洛杉磯道奇隊巨星大谷翔平正享受難得的假期。自從去年（2025年）4月迎來寶貝女兒誕生後，這也是大谷家首次的三人新年假期。據MLB相關人士透露，一家三口選擇了氣候宜人的夏威夷度過溫馨時光，而大谷夫妻私底下的互動與穿搭，也意外成為網友熱議焦點。就在真美子夫人12月11日生日前後，先是有不動產經紀人在Instagram上貼出於夏威夷科納（Kona）巧遇大谷的照片，畫面中大谷身穿T恤、短褲配涼鞋，展現難得的放鬆模樣。儘管大谷先前因夏威夷別墅工程問題鬧上法院，但顯然這並不影響他對當地的熱愛。隨後，中國大陸社群平台「小紅書」上也有網友上傳了偶遇影片，興奮寫下：「在科納買咖啡竟然遇到大谷翔平！」影片中可見大谷與真美子帶著女兒及愛犬「彈額頭（Decoy/Dekopin）」在購物中心散步。大谷從帽子到球鞋一身勁裝全黑，真美子則是以五分袖上衣搭配球鞋呈現全白造型，夫妻倆默契十足的「黑白配」情侶裝相當吸睛。眼尖網友發現，真美子肩上揹著一款鮮豔的藍色托特包，立刻在網路上引發討論。經比對，這款包包極有可能出自美國加州網紅所創立的運動休閒品牌「」。據駐美記者分析，該品牌主打耐用與實用性，強調「能使用30年的好物」。真美子所揹的這款藍色托特包，官網定價為98美元（約新台幣3077元）。這類採用輕量、柔軟鋪棉材質（Puffer）的包款近期相當流行，具備防潑水與耐用特性，非常適合媽媽日常使用。值得一提的是，「」在2025年曾與道奇隊舉辦聯名活動，當時不少道奇球員的妻子都在「大嫂團」聚會中於IG曬過這款包。推測真美子可能是在當時獲得這款包，而這亮眼的藍色不僅呼應「道奇藍」，也與夏威夷的度假氛圍十分般配，展現了她不俗的時尚品味。而在影片中，當真美子揹著裝滿戰利品的包包時，大谷則是一肩扛起照顧女兒的責任，熟練地推著嬰兒車。據悉，大谷即便在球季中帶家人去球場時，也常被目擊負責推推車，這個小細節也流露出夫妻間對等且互相扶持的關係。