美國軍方於1月3日發動代號「絕對決心（Operation Absolute Resolve）」的軍事行動，成功在委內瑞拉首都逮捕總統馬杜洛（Nicolás Maduro）並押往紐約受審。這場震撼全球的政權更迭，卻讓正於故鄉參加冬季聯盟的美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）球星身陷險境。目前傳出密爾瓦基釀酒人隊超級新秀喬里奧（Jackson Chourio）等多名球員因空域封鎖滯留國內，球團坦言通訊中斷，正在努力追蹤球員安危。
美軍行動重創委內瑞拉！釀酒人球員行蹤成謎
美軍此次出動超過150架戰機與特種部隊，在硝煙中將馬杜洛上銬帶走。隨後委內瑞拉陷入權力真空，全國機場封鎖、通訊斷續。密爾瓦基釀酒人昨日透過美媒《密爾瓦基哨兵日報》證實，陣中新星喬里奧目前仍受困國內。喬里奧日前才在冬盟季後賽敲出致勝全壘打，卻在幾小時後面對國家的巨變。
對此釀酒人球團營運總裁阿諾德（Matt Arnold）憂心地表示：「我們目前掌握的資訊非常有限，只知道機場完全關閉，正試著透過一切管道與球員聯繫。」除了喬里奧，內野手莫納斯特里奧（Andruw Monasterio）及捕手昆羅（Jeferson Quero）也同樣滯留在當地。
「一場大聯盟都沒打」就簽26億 喬里奧寫新紀錄
年僅21歲的喬里奧是近年大聯盟最具話題性的怪物新人。2023年底，他在尚未踏上大聯盟賽場的情況下，就讓釀酒人球團豪擲8年8200萬美元（約新台幣26億元）的天價合約提前綁定，寫下史上「零經驗球員」最高薪紀錄。
而喬里奧也沒讓球團失望，在隨後的兩個賽季（2024-2025）展現全能天賦。出賽 279 場中，繳出 2 成 72 打擊率、42 支全壘打及 43 次盜壘成功的恐怖數據，年僅 20 歲就達成「20轟20盜」神蹟，被視為釀酒人隊史繼耶利奇（Christian Yelich）後的看板人物。
巨人球星有報平安 何時能返美還是未知數
舊金山巨人隊也面臨相同困境，外野手馬托斯（Luis Matos）與捕手羅德里奎茲（Jesus Rodriguez）目前也身處委內瑞拉。雖然羅德里奎茲已透過簡訊向球團報平安，表示目前安全躲在室內，但他也強調：「空域完全封閉，未來幾天甚至幾周都不知道能不能離開。」
WBC奪冠熱門蒙陰影！委內瑞拉「黃金打線」能否成行？
距離 2026 年世界棒球經典賽（WBC）僅剩不到兩個月，委內瑞拉原被視為奪冠大熱門。由隊長培瑞茲（Salvador Perez）領軍，搭配阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）、奧圖維（Jose Altuve）的「夢幻戰力」本已成軍，但隨著國內政局動盪與美軍接管傳聞，這支代表國家精神救贖的球隊能否如期集訓並參加，已畫上巨大問號。
現任休士頓太空人首席教練、同時也是委內瑞拉經典賽總教練的羅培茲（Omar Lopez）在接受《The Athletic》採訪時，試圖將重點拉回棒球，他說道：「我只想說，我們不是壞人，我們是高尚且謙卑的一群人。請讓我們快樂地打球，就這樣而已。」
委國代表隊投手教練、兩屆賽揚獎得主桑塔納（Johan Santana）也坦言，目前的局勢對球員與教練來說確實令人擔憂，「不只是為了棒球，這就是我們現在面臨的生活，希望未來幾周一切能安定下來，讓國人能安心來為我們加油。」
消息來源：《密爾瓦基哨兵日報》、《The Athletic》
