75歲資深藝人李亞萍日前透露罹患失智症，透露已有在看醫生服藥治療，日前她與媳婦柔柔一起上節目《命運好好玩》，除了分享婆媳互動，與余天結婚47年的她，透露夫妻倆曾吵到要離婚：「我去蓋了4次的離婚協議書，但余天就不簽不蓋。」而余天也曾向賀一航透露，自己不是怕李亞萍，而是因為惹不起！
與余天大吵 李亞萍4度簽離婚協議
余天、李亞萍一直都是演藝圈的模範夫妻，近日李亞萍在節目中透露兩人也曾吵架吵到鬧離婚：「我去蓋了4次的離婚協議書，我簽字我蓋章，但余天他打死就不簽不蓋。」被問到為何余天不願離婚？李亞萍直言，因為家裡少一個做事的、做飯的。主持人陳亞蘭緩頰說：「沒有，他們相知相惜，他（余天）知道她（李亞萍）脾氣比較直、比較快。」
事實上，賀一航也曾問過余天，為什麼這麼「怕」老婆？他當時表示自己不是怕，而是惹不起。李亞萍與余天結婚將邁入50年，被問到如何經營夫妻關係，她笑說：「要經常地欺負老公。」夫妻倆多年來互相鬥嘴，感情依舊十分甜蜜幸福。
余天、李亞萍結婚47年 昔愛情故事不輸偶像劇
余天和李亞萍的愛情故事不輸偶像劇，當年余天雖身邊美女如雲，但為了追求李亞萍，要求歌廳老闆將２人的秀排在一起，一口氣排滿２年，天天見面。開始交往後，余天因為作秀時開黃腔、毆打記者被禁唱一年，甚至被關了一個禮拜，李亞萍為了讓他放心，特別住進看守所對面的飯店，告訴余天「我在這裡陪你」，1978年兩人奉子成婚。
