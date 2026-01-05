我是廣告 請繼續往下閱讀

布魯克林籃網隊今（5）日晚間在巴克萊中心上演一場精彩的復仇戲碼。去年夏天遭交易至布魯克林的明星前鋒「MPJ」小麥可·波特（Michael Porter Jr.），在轉隊後首度面對老東家丹佛金塊隊。他全場狂飆27分11籃板與5助攻，率領籃網隊以127：115痛擊金塊。這場勝利不僅終結了籃網的3連敗，也讓MPJ成功向當時將其交易的丹佛高層發出強力聲明。身為2023年金塊奪冠核心成員，小波特在去年夏天的交易案中，與強森（Cam Johnson）互換東家，這筆交易目前看來籃網獲利巨大。MPJ本戰展現極高積極度，雖然日前因病缺席2場比賽，但為了這場「在日曆上畫圈記號」的決戰，他強勢回歸。「這場比賽已經在我的日曆上畫圈記號一段時間了（It's been circled on my calendar for a minute）」。小波特坦言對於本場比賽，「他比其他大多數比賽都要緊張）」，但也覺得這非常有趣。他強調，「我被金塊選中後，期望成為NBA最好的球員，但傷病讓我無法實現這個目標。我現在所取得的成就對我來說並不意外。我認為，傷愈復出後還能以這樣的方式打球，這才是讓我更引以為豪的地方。」全場他17投8中（命中率47.1%），並在第三節發動致命攻勢，帶領籃網打出一波21：10的高潮鎖定勝局。數據顯示，籃網本季在沒有MPJ時戰績為0勝6負，但他在陣時近11場拿下8勝，目前他也是東區唯一能繳出場均25分、7籃板的球員。賽後小波特坦言，對上昔日共同奪冠的隊友「感覺非常奇妙」。金塊明星後衛穆雷（Jamal Murray）在開賽前甚至對他說：「看到你站在對面防守我，真的感覺很怪。」MPJ在賽後記者會表示：「那些人是我的兄弟，我們在一起的時間比家人還長。能在場上競爭是完全不同的體驗，但我非常期待這一戰，賽前我甚至比平常更緊張。能贏下這場比賽感覺棒極了。」金塊隊此役缺少因膝傷缺陣的當家球星約基奇（Nikola Jokic），即便莫瑞砍下27分、16助攻，加上傷癒復出的高登（Aaron Gordon）挹注20分，仍無法抵擋籃網的均衡火力。籃網全場有6名球員得分達到13分以上，新秀克勞尼（Noah Clowney）也貢獻了20分。金塊代理總教練大衛艾德曼（David Adelman）對MPJ的表現給予肯定：「他在這裡獲得了極大的自由，這場交易對所有人來說都是好事。他在我們奪冠時犧牲了角色，現在看到他在費爾南德斯（Jordi Fernandez）教練下盡情發揮，真的很酷。」贏得此戰後，籃網隊戰績提升至11勝22負。隨著MPJ正式確立其身為球隊第一進攻選擇的地位，籃網正展現出足以挑戰任何季後賽強隊的競爭力。下一場比賽，籃網將於主場迎戰奧蘭多魔術隊。