我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人今（5）日在主場迎戰曼非斯灰熊，上演了一場驚心動魄的逆襲秀。儘管上半場一度落後達16分，但憑藉「詹皇」詹姆斯（LeBron James）全場轟下26分、10助攻的準大三元數據，率領球隊以120：114擊退灰熊。此役詹姆斯不僅帶走勝利，生涯總助攻數更正式超越保羅（Chris Paul），獨佔NBA歷史第2位，成為史上首位達成「得分榜第1、助攻榜第2」的傳奇。賽後，詹姆斯受訪時難得感性表示：「我知道我的生涯時間不多了，所以我非常感激能與這群對手一較高下，珍惜每一刻。」湖人開賽打得極其艱難，團隊外線手感凍結，半場結束以 54：65 落後11分。詹姆斯上半場表現低迷，5投2中僅得8分，正負值-16更是全場最低。然而，詹姆斯在下半場展現領袖價值，全場最終繳出14投8中、26分、10助攻、7籃板的亮眼成績單。湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）賽後爆料，詹姆斯在比賽中主動要求變陣：「他早些時候找到我，希望能多增加他在低位進攻的比例，讓他能藉此為隊友創造機會。」這項細節微調成功撕裂灰熊防線。湖人在末節打出一波11：5的開局反超比分、穩住勝果。隨著本場10次助攻入袋，詹姆斯生涯累積總助攻數來到13793次，正式超越先前效力快艇、目前正在尋找新東家的保羅，在歷史助攻榜僅次於傳奇控衛史托克頓（John Stockton）。賽後談到如何在高齡、且球權使用率降低的情況下維持高效，詹姆斯霸氣回應：「我努力成為一名全面的球員，我沒有缺點。無論球隊需要什麼，我都能勝任。」有趣的是，本場詹姆斯僅出現1次失誤，賽後他笑稱：「如果球很少在你手裡，就沒理由頻繁出現失誤。」也能看出他不僅能在關鍵時刻持球進攻，也能打無求替球隊創造更多更好的機會。完成偉大紀錄後，詹姆斯在賽後受訪時也流露出感性的一面。他坦言今年球季開局不易，因夏季訓練受阻錯過了整個訓練營與開季前15場比賽，「這是我第一次沒做好開賽準備，進度落後了一大截。我知道我的生涯時間不多了，所以我非常感激能與這群對手一較高下，珍惜每一刻。」湖人此役最多落後16分，最終寫下本季最大分差逆轉秀。湖人總教練瑞迪克賽後對球隊執行細節的意圖給予「A-」的高度評價，認為下半場靠的是集體意志。詹姆斯也認同表示：「在最高水平的比賽中，你必須做好最簡單的事情。如果你做不好小事，就做不成大事。我們最近做到了這一點。」雖然湖人替補火力不穩與籃板保障仍是隱憂，但隨著詹姆斯與唐西奇逐漸找到並肩作戰的節奏，這支「雙核心」湖人隊正展現出韌性。在詹姆斯終結連續得分雙上紀錄後的11場比賽，他仍維持場均25.2分、56% 命中率的高水準演出，持續向世人展示何謂「不老神話」。