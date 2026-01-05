隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日（2月5日）進入倒數一個月，金州勇士隊的動向備足受關注。儘管勇士本季戰績起伏、目前暫居西區第八，許多球迷正引頸期盼總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）能發動大交易。然而，根據美媒《Blue Man Hoop》分析，老將霍福德（Al Horford）近期的強勢反彈，可能為勇士球團「按兵不動」提供了最合理的理由。
明星賽等級引援終回神 分擔格林防守壓力
現年39歲的霍福德是勇士去年休賽季最重量級的補強，但賽季前兩個月他飽受傷病困擾，場上表現未達預期。不過自耶誕節對陣獨行俠隊復出以來，霍福德狀態明顯回升。在剛結束對陣雷霆隊的比賽中，他貢獻了13分，且在場上的存在感顯著提升。
霍福德的回歸對勇士體系至關重要。在他缺陣期間，格林（Draymond Green）被迫長時間扛下中鋒位置，對其體能造成極大消耗。隨著霍福德能穩定分擔禁區輪替，勇士原本考慮升級中鋒位置的急迫性也隨之緩解。
內部挖掘代替外部豪賭 總管交易熱情不高
勇士總管小鄧利維日前在節目中提到，他更傾向於透過「內部改善」來提升球隊戰力，而非盲目追求大動作。他甚至公開對收購吉米·巴特勒（Jimmy Butler）等球星的傳聞「潑冷水」，強調控制失誤比引進巨星更為現實。
《Blue Man Hoop》分析，如果霍福德持續低迷，勇士原本可能鎖定公牛隊的中鋒武切維奇（Nikola Vucevic），甚至考慮挑戰沙波尼斯（Domantas Sabonis）或戴維斯（Anthony Davis）等高價球星。但隨著霍福德在禁區防守與進攻拉開空間的能力回穩，勇士高層更有底氣對外宣稱球隊已具備競爭力。
球迷看法分歧 勇士陷「附加賽區域」掙扎
儘管球團內部對目前的陣容（含近期6勝2敗的佳績）保持樂觀，但大部分灣區球迷仍感到焦慮。目前勇士位居西區第八，極有可能連續兩年落入附加賽區。霍福德的適時增援究竟是球隊翻轉賽季的救命稻草，還是總管不作為的避風港，將在接下來一個月的交易市場中揭曉。
若小鄧利維最終決定在截止日前保持沈默，霍福德這名老將的「滿血回歸」，無疑將成為球團解釋戰略布局的最佳擋箭牌。
消息來源：Blue Man Hoop
