中央氣象署預報員鄭傑仁表示，今（5）日晚上強烈大陸冷氣團南下影響台灣，北部率先降溫，中南部明（6）日也會越來越冷，冷氣團預估影響到周四（1月8日），明晚到周三清晨（1月7日）是最冷時段，西半部低溫只有10至13度，空曠地區、近山區更冷，搭配「輻射冷卻」可能有5至7度低溫，有機會升級寒流。
強烈大陸冷氣團南下 低溫持續到周末
鄭傑仁針對本周台灣環境指出，今晚強烈大陸冷氣團南下，台灣吹東北風一路到周四，周三高壓靠近台灣，所以水氣減少，乾冷的環境導致「輻射冷卻」作用被放大，清晨氣溫更低，周五冷氣團減弱出海，台灣轉吹偏東風，依舊是較乾的天氣，輻射冷卻會持續帶來低溫直到周日（1月11日），早晚溫差大。
明晚、周三清晨最冷 挑戰寒流等級
氣溫方面，鄭傑仁提及，明天清晨受輻射冷卻影響，中南部跌破10度，氣象署已發布「低溫特報」，白天開始越晚越冷，周二晚到周三清晨，西半部低溫約10至13度，空曠地區更低，東半部13至16度，是否升級為寒流（台北氣象站最低溫低於10度）還有待觀察。
鄭傑仁接著說，周四至周六，都是「中部以北、宜花整天寒冷，其它地區早晚較冷，中南部白天有陽光時感受溫暖」的天氣，中部以北、宜蘭早晚低溫9至13度，南部、花東13至16度；週五、周六高溫在北部、宜蘭18至21度，花東19至22度，中南部22至26度。
冷氣團由濕轉乾 本周全台晴到多雲
降雨部分，鄭傑仁提到，隨著強烈大陸冷氣團南下，今晚到明天水氣最多，北部、宜蘭降雨機率高，花東、恆春半島也會有斷斷續續的雨勢，明天下半天環境轉乾後就會趨緩。
周三、周四受乾冷的強烈大陸冷氣團影響，周五到周日受偏東風、輻射冷卻影響，全台各地多雲到晴，只有東半部及恆春半島有零星降雨。
資料來源：中央氣象署
