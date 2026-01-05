我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃鐙輝透露，為了讓曹西平（如圖）不孤單，自己會帶著小孩去跟他一起過年。（圖／曹西平的粉絲愛團 臉書）

▲曹西平（右）和黃鐙輝（左）私下關係很好。（圖／曹西平的粉絲愛團 臉書）

資深藝人曹西平於上月29日在家中驟逝，享壽66歲，消息曝光後震驚演藝圈。與他私交深厚的藝人黃鐙輝，今（5）日出席新劇《九如一家人》記者會時談及此事紅了眼眶，提到曹西平未婚、沒有家人，讓他格外心疼，哽咽透露：「為了不讓他孤單，我們都帶小孩去陪他過年，小孩子們都叫他阿公。」黃鐙輝透露自己得知曹西平死訊時，當下想說「怎麼可能」，直到消息被證實後，昔日和曹西平相處的點滴就慢慢浮現，尤其是曹西平表示自己沒有家人時，總會讓黃鐙輝相當心疼。因此每到過年時，黃鐙輝都會找上身邊好友，像是阿Ben等人，大家帶著自己的小孩去找曹西平過年，他還會教小孩叫曹西平「阿公」，就這樣一起度過了幾次熱鬧的春節，直呼「真的很溫馨！」黃鐙輝也提到，有一年特別擔心曹西平身邊沒人作伴，便和老婆親自到對方家中過年，還包了紅包表達心意，曹西平則親手準備年菜回禮，眾人一起圍爐吃飯，談到這段往事，黃鐙輝忍不住哽咽表示：「真的好捨不得，還好他是在沒有被病痛折磨的狀態下去當了神仙。資深藝人曹西平於上月29日被發現陳屍在新北市三重住處，享壽66歲，消息曝光後震驚演藝圈與社會各界。警方指出，曹西平是由同住的乾兒子Jeremy發現倒臥於屋內，救護人員趕抵現場時，已確認其無呼吸心跳，且身體出現明顯屍斑，研判死亡多時。現場並未發現外力介入跡象，詳細死因仍待後續調查釐清。乾兒子Jeremy也透露，曹西平生前長期受高血壓等慢性疾病所苦。對此，台大醫院醫師曾提醒，心血管疾病不可輕忽，因其發作往往毫無預警，被形容為「沉默的殺手」，包括男星高以翔、黃鴻升過去也都曾因相關心血管問題驟然離世，令人心痛。