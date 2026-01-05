我是廣告 請繼續往下閱讀

太子集團跨國洗錢案檢警查出台北市信義區的知名雪茄館「Cigar Vie」疑似私下經營洗錢水房，協助太子集團將海外贓款入台變現。台北地檢署5日指揮警方發動第6波搜索，拘提經營「Cigar Vie」的陳姓兄弟，持續查證他們所經手的洗錢規模與金流。檢察官指揮警調單位多次搜索，查扣不動產、豪車及銀行帳戶存款，資產總額超過45億元。8名台籍重要幹部陸續被聲押禁見，並查出集團不只自行洗錢，還與在地集團合作。日前已將國安局退休、現任帛琉度假村經營者石濱芳拘提到案，訊後諭令120萬元交保候傳。專案小組持續追查，4日兵分5路搜索「Cigar Vie」，陳姓兄弟預計5日移送北檢複訊，全案朝洗錢、賭博、組織犯罪等方向偵辦。專案小組持續追查，發現經營Cigar Vie雪茄館的陳姓兄弟檔，也疑似協助太子集團洗錢，Cigar Vie雪茄館位於信義區松仁路一處大樓地下室，除了雪茄外也有提供調酒等飲品，偶爾還會舉辦品酒會與爵士樂等表演。4日刑事局、台北市警局信義分局等單位，兵分5路搜索，將老闆陳姓兄弟拘提到案，預計5日將2人移送北檢接受複訊，全案朝洗錢、賭博、組織犯罪等方向偵辦中。太子集團柬埔寨籍主席陳志遭美國司法部起訴後，北檢分案調查集團在台北的洗錢據點。調查發現，陳志親信李添規劃下，設立10多個人頭公司，透過假交易方式將跨國詐騙不法所得漂白。部分款項更用於購買「和平大院」豪宅及超跑，足見其獲利龐大。