目前美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）自由市場外野最大咖之一的「前MVP」貝林傑（Cody Bellinger）的動向近日出現戲劇化的轉折。原先外界預期這將是紐約兩大豪門洋基、大都會與道奇的「三強鼎立」之戰，但根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）最新消息透露，貝林傑的老東家芝加哥小熊重返戰局，希望上演一場「鳳還巢」的搶人大戰。
小熊「舊情復燃」！盼迎回貝林傑
現年30歲的貝林傑，在2019年奪下國聯MVP後曾陷入低潮，隨後在小熊隊重拾明星身手，並於2024年底被交易至洋基隊。在剛剛結束的2025年賽季中，貝林傑在洋基球場徹底復活，全季出賽152場，繳出2成72打擊率、29轟、98分打點及 OPS 0.814的頂尖數據，成為洋基進攻端的穩定支柱。
海曼在社群平台X上透露：「小熊已經與老朋友貝林傑取得聯繫。」這則消息震撼了休賽季市場。小熊隊在送走這位左打強砲1年後，顯然意識到打線中缺乏貝林傑這種兼具長打與多守位靈活性的核心成員，因此決定出手參與這場爭奪戰。
洋基視留人為「首要任務」！如今卻四面受敵
對洋基隊而言，貝林傑不僅是目前的先發左外野手，更是棒球營運總裁凱許曼（Brian Cashman）休賽季藍圖中不可或缺的一環。報導指出，雖然洋基隊已將續約貝林傑列為「最優先事項」，並傳出已開出第2份正式合約，但雙方目前仍處於對峙階段。
與此同時，大都會隊與道奇隊也虎視眈眈。特別是貝林傑的成名地道奇隊，憑藉著無限的薪資空間與對球員的熟悉度，被美媒《Athlon Sports》點名為「最嚴峻的威脅」。此外，舊金山巨人也傳出對貝林傑感興趣，競爭越來越白熱化。
多隊瘋搶！洋基留人需展現決心
面對小熊隊的半路殺出，美媒警告洋基球團必須加快腳步。《Athlon Sports》評論指出：「貝林傑的市場熱度正在急遽飆升，洋基若想將這位穿著條紋衫的靈魂人物留在紐約，就必須拿出更具誠意的決心，否則極有可能在多方夾擊下失去這位核心戰將。」
隨著春訓腳步逼近，貝林傑的經紀人波拉斯（Scott Boras）勢必會利用小熊隊的參戰作為籌碼，進一步推高合約報價。這場攸關紐約豪門門面的搶人大戰，最終貝林傑是會留在百老匯、重返芝加哥，還是回到西岸洛杉磯？全球球迷都在關注。
消息來源：《Athlon Sports》
