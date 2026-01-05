我是廣告 請繼續往下閱讀

日本職棒強打村上宗隆（Munetaka Murakami）今冬正式進軍大聯盟，與芝加哥白襪隊簽下一份為期2年、總額3400萬美元的合約。雖然合約年限較外界預期短，且美媒對其三振率及對應速球的能力持保留態度，但曾效力日職的前橫濱DeNA洋投凱伊（Anthony Kay）則公開力挺村上，直言他在大聯盟具備轟出「50支全壘打」的恐怖怪力。村上宗隆近年來在日職寫下無數輝煌戰果，曾以 22 歲之齡達成單季 56 轟的壯舉。然而，美方球界目前對他的評價顯得較為嚴苛。報導指出，村上過去三季的被三振率從 28.1% 上升至 29.5%，這種打擊上的「不確定性」讓美媒對其是否能適應大聯盟投手的球威存有疑問。有趣的是，剛與白襪簽下2年1200萬美元合約、將與村上成為隊友的前日職左投凱伊，在1月1日參與波士頓播客節目《BASEBALL Isn’t BORING》時，分享了他對村上的看法。凱伊回憶起在日職交手的經驗，苦笑表示：「對付他一點都不好玩，因為我總是被他痛擊。」數據顯示，村上對戰凱伊累積15打數敲出6安，對戰打率高達4成，OPS達.993。凱伊毫不吝嗇地讚美這位前對手：「他擁有驚人的神力。他在大聯盟能打出30支、甚至50支全壘打。他的力量真的非常『瘋狂』，是我見過最強大的打者之一。」針對外界對村上「適應能力」的擔憂，凱伊也給出了肯定的回應：「雖然三振多和速球適應確實是挑戰，但在日本能持續投出95英里以上速球的人並不多，所以他剛開始被指點出這些問題在所難免。但別忘了，同樣來自日本的大谷翔平現在已經是聯盟最強打者，鈴木誠也也表現優異。我不明白為什麼只有村上的打擊會被斷定『行不通』。」春訓將成焦點 期待「村神」世界舞台蛻變 村上宗隆的大聯盟之旅伴隨著期待與不安。他能否在世界最高峰的舞台上再次證明「村神」實力，並透過成長回應質疑，將從即將展開的春訓起成為全美與全日媒體關注的焦點。