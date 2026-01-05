我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在3月點燃戰火，全美棒球協會記者羅梅洛（Francys Romero）日前在個人社群發文指出，44歲的前大聯盟古巴球星拉米瑞茲（Alexei Ramirez）有機會重新披上古巴隊戰袍，這是繼2006年首屆賽事後，拉米瑞茲相隔20年再度參與經典賽，期間他曾叛逃至大聯盟，生涯留下「千安、百轟、百盜」的成績，還拿下2座銀棒獎。現年44歲的拉米瑞茲在2006年入選首屆經典賽古巴隊，該年冠軍賽古巴隊以6：10不敵日本隊，以亞軍作收，當時拉米瑞茲擔任古巴隊的中外野手。該屆賽事他埋伏在第9棒，繳出16打數6安打、打擊率3成75的優異成績。2007年拉米瑞茲與妻兒叛逃至多明尼加，並表明想加入大聯盟。2008年拉米瑞茲與芝加哥白襪隊簽約，正式展開大聯盟生涯，新人年繳出打擊率139安、21轟、打擊率2成90的驚人表現，在新人王票選中位居第2位。拉米瑞茲大聯盟生涯曾兩度獲得游擊手銀棒獎（2010年、2014年），並一路打到2016年才離開大聯盟舞台，總計拉米瑞茲在大聯盟累積9個賽季，敲出1387安、115轟、143次盜壘，生涯打擊率2成70。拉米瑞茲最後1次有紀錄的出賽是在2018年的墨西哥聯盟，替墨西哥紅魔鬼隊出賽37場。回顧首屆經典賽，日本隊由王貞治領軍，一路過關斬將殺入冠軍賽，最後擊退古巴拿下冠軍，日本隊王牌投手松阪大輔以賽會3勝奪下MVP。當年日本隊除了去年12月還在中東杜拜聯盟的川崎宗哲外，其餘選手皆退役。此外，羅梅洛也提到，除了拉米瑞茲，還有其他選手參加完首屆賽事後，本屆賽事再度登場，包括巴拿馬投手艾斯皮諾（Paolo Espino）以及效力荷蘭的前統一7-ELEVEn獅洋投馬帝斯（Shairon Martis）。