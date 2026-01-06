美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）官方網站於5日刊載專文，點名「首年表現不佳，但仍有望在第二年迎來爆發的9位自由球員」，其中效力於德州遊騎兵隊的33歲強打皮德森（Joc Pederson）赫然在列。這位曾兩度奪下世界大賽冠軍的強打者，在簽下5800萬美元（約合新台幣18.2億元）大約的首個賽季，竟陷入隊史最長的低迷泥淖。

DH大洞補不起來　皮德森寫下隊史最難堪紀錄

遊騎兵隊在2024年的指名打擊（DH）環節慘不忍睹，整季僅繳出全大聯盟最低的.584 OPS（整體攻擊指數）。為了填補這個進攻漏洞，球團於2024年12月以2年3700萬美元重金簽下皮德森，期待他的左打怪力能拯救打線。

然而，結果卻令德州球迷大失所望。2025年球季，遊騎兵的DH群 OPS 僅有.594，連兩年在大聯盟墊底。皮德森個人在96場出賽中，OPS低到僅剩.614，賽季中甚至一度陷入連41個打數無安打的超級大低潮，創下遊騎兵隊史最長的野手乾旱紀錄。

曾有連三年高標表現　看好明年「合約年」反彈

回顧過往，皮德森並非省油的燈。他在2022年至2024年效力巨人與響尾蛇隊期間，平均OPS高達.850。對比之下，他在遊騎兵首季的表現確實屬於「極端異常」。

不過，皮德森已經執行了2026年價值 1850萬美元的球員選項，這意味著他明年仍會續留德州。MLB官網指出，考慮到他過往的實力與合約身價，遊騎兵勢必會給予他充足的機會爭取復活。對於這位33歲的昔日巨砲而言，新球季將是證明自己並非「薪水小偷」的關鍵一戰。

消息來源：美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）

