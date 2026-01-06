我是廣告 請繼續往下閱讀

▲相較於限制像道奇、大都會等豪門球隊的開支，克蕭認為聯盟更應該關注如何提升後段班球隊的經營意願與財力水平。（圖／美聯社／達志影像）

由大谷翔平領軍的洛杉磯道奇隊，憑藉其頂尖的財力打造出震撼大聯盟的「宇宙軍艦」。儘管外界對於貧富差距的批評不絕於耳，但效力道奇長達18年、於 2025年球季結束後成為自由球員的傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw），近日在受訪時卻對大聯盟部分球隊老闆的「省錢主義」感到極度不滿，直言不解為何球團價值翻倍，卻仍不願投資。根據《FanGraphs》數據顯示，道奇隊2026年的預估薪資總額高達3.53億美元（約合新台幣111.1億元），高居全聯盟之冠，比第二名的紐約大都會隊還多出約6000萬美元（約合新台幣18.8億元）。隨著大聯盟極可能在今年球季結束後面臨封館（Lockout）危機，道奇這種「撒錢式」的經營策略再度成為業界爭論的核心。克蕭日前在好萊塢影星羅伯·勞（Rob Lowe）的播客節目中，公開表達了對球界「支出論爭」的看法。他毫不客氣地抨擊那些不願花錢的球隊老闆：「關於這種討論，我真的無法理解部分老闆的邏輯。的確，球隊或許沒有帶來如你預期那樣的暴利，但長期來看，球隊就像股票一樣，價值是不斷攀升的。」克蕭進一步指出，現在的球隊價值與過去相比已經翻了三倍，「我真的搞不懂那些老闆為什麼要在那些細枝末節的小錢上斤斤計較。既然球團價值持續上漲，為什麼不選擇投入資源去提升競爭力？」相較於限制像道奇、大都會等豪門球隊的開支，克蕭認為聯盟更應該關注如何提升後段班球隊的經營意願與財力水平。他認為消極的省錢模式對大聯盟的長期發展並無助益。隨著2026年賽季即將展開，道奇隊的高薪陣容不僅要面對場上的戰績壓力，更要在談判桌上面對各球團對「薪資上限」等議題的集體夾攻。身為球團指標性人物，克蕭這番力挺「積極投資」的言論，無疑為球員方與自由市場注入了一劑強心針。