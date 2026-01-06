我是廣告 請繼續往下閱讀

日本高校棒球的「隊長」，往往不只是球場上的指揮官，更像是扛起整支球隊靈魂的精神支柱。北海道駒澤大學附屬苫小牧高校台灣留學生林逸洋，近期接受《NOWnews 今日新聞》專訪，分享旅日留學的「甘苦談」，特別的是，駒大苫小牧是「神之子」田中將大、北海道日本火腿鬥士隊王牌伊藤大海的母校，而林逸洋卻以外國人的身份擔任球隊隊長，在日本高校界相當罕見，他坦言，過去常因為「心軟」受到監督的責備。19歲的林逸洋，目前就讀駒大苫小牧高三，身高187公分，擁有非常出色的運動天賦。赴日留學前，林逸洋曾就讀東園國小、長安國中，從小就立志前往日本「野球留學」，「去日本打球是我的夢想。小時候會跟家人去北海道看陽岱鋼、火腿隊的比賽，那時候就蠻想去日本打球。」林逸洋透露，原本受到新冠疫情影響，留學夢一度要被澆熄，最後透過「台日野球留学支援」的成功媒合，林逸洋踏上北海道的土地，成為田中將大、伊藤大海的小學弟。駒大苫小牧是北海道知名「體育豪強校」，野球部共11次打進春、夏季甲子園，其中在2004年、2005年達成夏甲2連霸，培養出田中將大、伊藤大海等知名強投。為何選擇駒大苫小牧？林逸洋坦言，當初給自己的條件是「不希望去許多台灣人」的球隊，「我想去沒有台灣人的學校，加上苫小牧又是首年加入媒合，需要首位台灣留學生，入學前去學校看環境時，才知道是田中將大、伊藤大海的母校。」林逸洋入隊後，並未在板凳待太久，高一就跟著A隊一起比賽，是同屆唯一1人，林逸洋說，自己的個性是不怕生，也會主動與學長開會檢討，「我比較勇敢發言，看到錯的事情也敢講，不怕自己（日語）講不好。」因此，林逸洋的領導魅力，受到監督的認可，林逸洋透露，成為球隊隊長並沒有儀式感，是直接被監督指名，他也樂於接受挑戰。，他坦言，身為外國人卻要管理所有日本球員的壓力非常大，「當隊長不能只是出張嘴，而是要以身作則，因為球隊什麼事情都是找隊長。」在日本高校文化，隊長的職務比較像是總教練，監督的角色反而像是顧問，因此所有雜事全都落在林逸洋身上。「我要跟監督去做溝通，尤其是訓練菜單的設計，這都是我要自己去思考。我們沒有球隊經理，所以都要我們（高年級）自己來。有2到3個月的訓練菜單都是我們自己想的，監督只給我們意見，連訓練、比賽後的反省也是自己在反省。」林逸洋說，球隊主要事務、集合都是他負責，監督只給予技術上的指導，「哪裡做得不好，他會先罵我，我再告訴大家。」林逸洋回憶，往往同學、學弟沒做好，自己沒及時去制止，就會挨監督的責罵，「台灣的教育是鼓勵型，但日本完全相反，我必須去馬上指正他（隊員），要讓他做到最好。」林逸洋直言，日本高中的棒球文化是建立在「甲子園是一場就沒了」的體制下運行，林逸洋指出，駒大苫小牧雖然有明確的學長、學弟之分，但在球場上完全沒有界線，「在場上學弟也要指正學長，我若犯錯也會被指正。我們球隊是學長要搬球具，學弟不能動手，不然監督會說，『都是你在比賽，為什麼你不用搬？』如果學長失誤，學弟一定要去指正，因為學長是代表球隊上場，坐在板凳的不馬上做出指正，何時才要指正。」林逸洋坦言，駒大苫小牧是傳統強校，因此練習的方法較為傳統，也就是俗稱的「昭和式野球」，「我們很強調緊張感，練習時不能嘻嘻哈哈、不能露牙齒，能展現的心情，就是要贏。練球很像昭和時代，會打T 1000 顆、接滾地球幾個小時。」林逸洋說，雖然是傳統的土法煉鋼，但這種練法是必須的，因為上場就是要輸贏，抱持著輸了一場就回家的心態。雖然訓練量大，但林逸洋透露，駒大苫小牧近年來也導入運科協助訓練，不再只是土法煉鋼，「我們有體能訓練師、營養師控管身形、體重，監督也會請外面的教練教我們核心、跑步訓練，從中去學習如何正確跑步。」3年級的夏天，林逸洋帶領駒大苫小牧一路殺進南北海道大會4強，但最終不敵北海高校，無緣前進夢想的「甲子園」，雖然林逸洋的高中棒球生涯畫下句點，但迎接他的，是更高的目標，考取知名的「慶應大學」。