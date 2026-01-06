打進甲子園很難，但林逸洋卻完成了比打進甲子園還難的目標，考上日本名校慶應義塾大學，成為北海道駒澤大學附屬苫小牧高校野球部第1人！台灣留學生林逸洋，近期接受《NOWnews 今日新聞》專訪，分享考取慶應大學的過程，猶如日劇「東大特訓班」的真實版，未來林逸洋將目標放在前進日本職棒（NPB），盼成實現「文武兩道」的最終成果。
無緣打入甲子園 林逸洋專心備考慶應大學
3年級的夏天，林逸洋帶領駒大苫小牧一路殺進南北海道4強，眼看距離甲子園只剩下2場比賽，駒大苫小牧最終不敵北海高校，止步4強。林逸洋說，輸球當下全隊都很難過、失落，但因為自己身為隊長，不能輕易流下眼淚，他直言，能夠走到地區大會4強已經很不容易，「1年前我們預賽就被淘汰，外界也不看好我們，當時承受很大壓力，我們3年級意識到要改變，每天5點半起床練習，一路練到9點，將球隊向心力集中在一起。」
去年止步夏季大會後，林逸洋也卸下隊長職務，專心面對人生的下一步，也就是考大學，而他的目標，比起打進甲子園還要困難，考取日本頂尖學府「慶應義塾大學」。駒大苫小牧體育科的偏差值（錄取難度）大約落在在42，而林逸洋考取的慶應大學環境情報學部大約落在71，是全國考生的前3%，對就讀駒大苫小牧林逸洋而言，彷彿就是日劇「東大特訓班」的真實案例。
慶應大學沒有體資生 林逸洋挑戰不可能的任務
為何將目標放在沒有體資生、體保生的慶應大學？林逸洋坦言，一開始就有考「好大學」的想法，「我知道東京六大學聯盟是甲子園等級才能去的，慶應更是一間讀書學校，必須考上才能進棒球隊，每年能進去的人都很少。」林逸洋在校成績不錯，加上又能流利使用日語、英語以及華語，駒大苫小牧監督與球探們也都推薦他考考看慶應，「去慶應練習後，對方監督也滿喜歡我的，我就開始念書準備考試。」
林逸洋採用綜合型選拔考試（AO考試），此考試方式不完全偏重學力考試，而是全面評估學生的綜合素質，包括思考力、判斷力、表現力、個人特質與動機。林逸洋指出，為了備考，必須擬定研究報告，「要對學部有了解、未來要做什麼，還有學習計畫都要列出來。再加上小論文要寫出論點以及自我介紹。」林逸洋直言，AO考試最難的是面試，「1對3位面試官，大概30分鐘，不停詢問關於研究報告內容和未來規劃。」
成功考上慶應大學 林逸洋成校史、隊史第1人
AO考試需經過長時間、多方面試，林逸洋歷經2次的選拔才順利錄取慶應大學，成為駒大苫小牧隊史、校史首位考上慶應的在校生，校方特別訂製大型慶賀布條，將林逸洋的名字高掛在校園，「我們算是私立運動強校，要考上慶應算是不容易，聽學校老師說，我好像是全校第1個考上慶應的。」林逸洋透露，監督為此還特別找當地報社來採訪，日媒《體育報知》就大篇幅報導林逸洋，「校長、師長都有祝福我，但我認為接下來才是真正的關鍵。」
林逸洋直言，考上慶應大學只是剛開始，接下來的4年要努力在破150位球員的慶應野球部卡位，林逸洋對未來的目標相當明確，日職絕對是首選，「未來目標當然是（日本）職棒。讀慶應也是為了以後的出路，除了職棒，我本身想走運動產業，我有日文、中文、英文的優勢，希望在運動方面能有好的發展。」
林逸洋實現「文武兩道」 未來目標日本職棒
林逸洋說，就算未來沒進入日職，慶應畢業的就業率也很高，「未來4年會好好拚，兼顧課業與球技。」他透露，已經有職業球探給予未來一些建議，「我有速度，算是全方位打者，但身體還要再吃壯一點。球探有說不會只是關注現在，會持續觀察未來4年的發展，我不會半途而廢，一定會讀完。」
從野球留學生到「外國人隊長」，再考上錄取率極低的名校慶應大學，林逸洋持續開創屬於自己不平凡的留學路，雖然無法用球技打入甲子園，但他透過學科考上名校，完美實現「文武兩道」的修行成果。對林逸洋來說，拿到慶應的入學資格只是開端，4年後能否頂著慶應畢業生的身份進入日本職棒，值得期待。
