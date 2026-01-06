我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許允樂（如圖）PO出李玉璽拍的男友視角照。（圖／許允樂Threads@byleway）

《NOWNEWS今日新聞》為您帶來今（6）日熱門娛樂話題搶先看，韓國限定男團Wanna One宣布即將合體回歸後，讓粉絲都非常期待，不過有人點出，在2024年退居幕後的賴冠霖恐成合體變數；許允樂去年12月宣布與李玉璽婚訊後，昨日PO出多張男友視角照，還羞喊對方老公；歐陽妮妮與張書豪婚後誕下一子，不料昨日張書豪突抱怨兒子常出現跟媽媽哭訴情況，讓他感到很崩潰。韓國選秀節目《PRODUCE 101 第二季》推出的11人限定男團Wanna One於2017年8月出道、2019年初解散後，至今都沒有再合體，讓粉絲都非常想念。不料在2日，Mnet正式宣布Wanna One將睽違7年合體，推出真人秀節目，讓粉絲都非常開心。但據悉，Wanna One的台灣籍成員賴冠霖在解散後便到中國發展，並於2024年退居幕後，他是否會現身，也成為了這次團體回歸的一大變數。女星許允樂去年12月宣布與小6歲男友李玉璽的婚訊後，昨日甜蜜放閃，PO出一系列李玉璽手機拍下的男友視角美照後，羞喊「老公」，直接把粉絲甜翻，羨慕狂喊「好有愛的畫面」。女星歐陽妮妮在2024年6月與張書豪結婚後，去年誕下兒子睦睦，今年已滿1歲，夫妻倆常常會在社群分享日常生活，而昨日張書豪在IG限時動態發出長文，透露自己親力親為照顧兒子1年後，發現他常常會有跟媽媽哭訴的情況。張書豪表示自己清晨一早就開始哄睡、洗屁股，原本都沒事，結果兒子一看到歐陽妮妮突然大哭，讓張書豪感覺被當壞人，無奈嘆「像是我虐待他一樣」，覺得非常崩潰。